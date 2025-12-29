Nie żyje gwiazda "Kiepskich"! Telewizja straciła jednego z pionierów

Informacja o śmierci Ryszarda Szołtysika obiegła media 29 grudnia 2025 roku. Smutne wiadomości pojawiły się na facebookowym profilu telewizji PTV Echo. Dla wielu widzów Ryszard był nie tylko dziennikarzem, ale symbolem pionierskich czasów polskiej telewizji prywatnej.

Ryszard Szołtysik należał do grona współtwórców PTV Echo, pierwszej niepublicznej stacji telewizyjnej w Polsce. Przez lata odpowiadał tam za redakcję sportową i był twarzą relacji żużlowych, szczególnie tych poświęconych Sparcie Wrocław. Jego transmisje przyciągały przed ekrany tysiące kibiców, a ekipa Echa przemierzała z nim całą Polskę, podążając za żużlowymi emocjami.

Był dziennikarzem dynamicznym, zaangażowanym i blisko ludzi. Widzowie zapamiętali go jako osobę, która potrafiła oddać sportowe emocje bez zbędnego patosu, za to z autentyczną pasją. W oficjalnym pożegnaniu nazwano go "echoludkiem", co oddaje, jak mocno był związany z tą stacją i jej zespołem.

Poza telewizją sportową Szołtysik realizował się także jako reżyser. Na swoim koncie miał dwa filmy dokumentalne: "Szalejów po powodzi" oraz "Cud" zrealizowany trzy lata później.

Ogólnopolska publiczność mogła zobaczyć go również w kultowym serialu "Świat według Kiepskich". Choć pojawił się jedynie w epizodach, zapisał się w pamięci widzów, wcielając się w postać dziennikarza w odcinkach "Złoty gol" oraz "Doktor Śledzik i Mister Zgredzik".

Z głębokim żalem informujemy, że odszedł 27 grudnia 2025 na zawsze nasz echoludek Rysiu Szołtysik. Zaledwie przeżył 75 lat. Ryszard był dziennikarzem - redaktorem redakcji sportowej w pierwszej stacji telewizyjnej PTV Echo. Słynne transmisje meczów żużlowych Sparty Wrocław przyciągały do Echa rzesze kibiców. Za żużlowcami z kamerą Ryszard z kolegami jeździli po całej Polsce - można przeczytać w komunikacie.

