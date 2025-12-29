Pierwszy występ Viki Gabor po "ślubie". Artystka zapowiada spektakularne stylizacje!

Występ podczas "Sylwestra z Dwójką" będzie dla Viki Gabor nie tylko kolejnym dużym koncertem, ale również pierwszym scenicznym pokazem po "ślubie", o którym w ostatnich dniach mówiła cała Polska. Artystka w rozmowie z TVP nie ukrywa, że końcówka roku jest dla niej wyjątkowo intensywna.

Viki Gabor gwiazdą "Sylwestra z Dwójką"

Jak zdradziła w rozmowie z TVP, przygotowania do sylwestrowego widowiska są bardzo intensywne.

Mamy bardzo dużo prób i ćwiczeń wokalnych do piosenek, które mam przygotowane na sylwestra

- mówiła Viki Gabor w rozmowie z TVP.

Mimo napiętego grafiku artystka podkreśla, że atmosfera w zespole jest pełna energii i twórczego zaangażowania, co przekłada się na jakość całego show.

Spektakularne stylizacje i dopracowana oprawa

Viki Gabor aktywnie uczestniczy także w tworzeniu wizualnej strony koncertu. Każdy element scenicznego wizerunku ma być dopasowany do charakteru występu i podkreślać wyjątkowość tego wieczoru.

Stylizacje się cały czas tworzą, ale są dosyć spektakularne

- zdradziła artystka w rozmowie z TVP.

Choć stroje i choreografie zapowiadają się widowiskowo, wokalistka nie ukrywa, że najważniejszy pozostaje dla niej kontakt z publicznością. Dla młodej gwiazdy przełom roku to nie kameralne świętowanie, lecz scena i muzyka na żywo. Jak sama przyznała, właśnie taki sylwester daje jej największą radość.

Idealny sylwester to występowanie na scenie przed publicznością i śpiewanie fajnych numerów

- wyznała Viki Gabor w rozmowie z TVP.

"Sylwester z Dwójką" – muzyczne zakończenie starego i powitanie nowego roku

"Sylwester z Dwójką" wystartuje 31 grudnia o godz. 19:50 na antenie TVP2. Pod katowickim Spodkiem wystąpią zarówno legendy polskiej sceny muzycznej, jak Maryla Rodowicz, Kayah czy Ich Troje, jak i artyści młodszego pokolenia – Michał Szpak, Roksana Węgiel oraz Viki Gabor.

Dla Viki będzie to nie tylko jeden z największych koncertów roku, ale także pierwsze sceniczne wystąpienie po "ślubie", które – jak zapowiada – ma być pełne emocji, energii i muzycznych niespodzianek. "Sylwester z Dwójką" zapowiada się jako obowiązkowy punkt wieczoru.

Justyna Steczkowska, Maryla Rodowicz i Ich Troje na Sylwestrze z Dwójką