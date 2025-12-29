Pierwszy występ Viki Gabor po "ślubie". Artystka zapowiada spektakularne stylizacje!

Występ podczas "Sylwestra z Dwójką" będzie dla Viki Gabor nie tylko kolejnym dużym koncertem, ale również pierwszym scenicznym pokazem po "ślubie", o którym w ostatnich dniach mówiła cała Polska. Artystka w rozmowie z TVP nie ukrywa, że końcówka roku jest dla niej wyjątkowo intensywna.
Polecamy: Rodzice Viki Gabor zawsze ją wspierali. Teraz wydali swoją 18-latkę za mąż za wnuka romskiego piosenkarza
Viki Gabor gwiazdą "Sylwestra z Dwójką"
Jak zdradziła w rozmowie z TVP, przygotowania do sylwestrowego widowiska są bardzo intensywne.
Mamy bardzo dużo prób i ćwiczeń wokalnych do piosenek, które mam przygotowane na sylwestra
- mówiła Viki Gabor w rozmowie z TVP.
Mimo napiętego grafiku artystka podkreśla, że atmosfera w zespole jest pełna energii i twórczego zaangażowania, co przekłada się na jakość całego show.
Spektakularne stylizacje i dopracowana oprawa
Viki Gabor aktywnie uczestniczy także w tworzeniu wizualnej strony koncertu. Każdy element scenicznego wizerunku ma być dopasowany do charakteru występu i podkreślać wyjątkowość tego wieczoru.
Stylizacje się cały czas tworzą, ale są dosyć spektakularne
- zdradziła artystka w rozmowie z TVP.
Choć stroje i choreografie zapowiadają się widowiskowo, wokalistka nie ukrywa, że najważniejszy pozostaje dla niej kontakt z publicznością. Dla młodej gwiazdy przełom roku to nie kameralne świętowanie, lecz scena i muzyka na żywo. Jak sama przyznała, właśnie taki sylwester daje jej największą radość.
Idealny sylwester to występowanie na scenie przed publicznością i śpiewanie fajnych numerów
- wyznała Viki Gabor w rozmowie z TVP.
Nie przegap: Viki Gabor ma tylko 18 lat. Dopiero co pokazywała swój pierwszy dom, teraz jest po romskim ślubie!
"Sylwester z Dwójką" – muzyczne zakończenie starego i powitanie nowego roku
"Sylwester z Dwójką" wystartuje 31 grudnia o godz. 19:50 na antenie TVP2. Pod katowickim Spodkiem wystąpią zarówno legendy polskiej sceny muzycznej, jak Maryla Rodowicz, Kayah czy Ich Troje, jak i artyści młodszego pokolenia – Michał Szpak, Roksana Węgiel oraz Viki Gabor.
Dla Viki będzie to nie tylko jeden z największych koncertów roku, ale także pierwsze sceniczne wystąpienie po "ślubie", które – jak zapowiada – ma być pełne emocji, energii i muzycznych niespodzianek. "Sylwester z Dwójką" zapowiada się jako obowiązkowy punkt wieczoru.