Rodzice Viki Gabor zawsze ją wspierali. Teraz wydali swoją 18-latkę za mąż za wnuka romskiego piosenkarza

Viki Gabor i jej partner - Giovani Trojanek, wnuk znanego romskiego wykonawcy Bogdana Trojanka, mieli stanąć na ślubnym kobiercu zaraz po świętach Bożego Narodzenia.

Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie. A teraz jedziemy do jej dziadków i rodziców, żebyśmy zrobili tradycję cygańską. Czekajcie na cygańskie, piękne wesele - mówił w sieci szczęśliwy Trojanek.

Zobacz także: Uciekli jak w romskiej tradycji? 18-letnia Viki Gabor wzięła ślub!

I dodał:

Tak miało być i tak się stało. Chciałem państwa poinformować, że jesteśmy w Krakowie. Viki Gabor i mój wnuczek Giovani pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli.

Ani Viki, ani jej rodzice nie komentują ślubu. Kim jest Ewelina Gabor - mama Viki i Dariusz Gabor - jej tata?

Zobacz także: To naprawdę się stało?! Pokazali "ślub" Viki Gabor. Dziadek męża ujawnia wszystko!

Rodzice Viki Gabor pomagają córce, jak mogą. Jej mama też śpiewa!

Viki Gabor to owoc miłości Eweliny i Dariusza, którzy mają romskie pochodzenie. Zwyciężczyni Eurowizji Junior urodziła się w Niemczech. Przez jakiś czas mieszkała w Polsce, a następnie przeniosła się do Wielkiej Brytanii. Po siedmiu latach zamieszkała z rodzicami w Krakowie, a teraz jako 18-latka przeniosła się do domu pod Warszawą.

Gaborowie przed laty mieli swój zespół folklorystyczny wykonujący tradycyjną muzykę cygańską. Melisa, starsza o cztery lata siostra Viki, również tworzy muzykę. Mama dziewczyn nadal śpiewa. W 2022 r. wystąpiła z córką podczas Festiwalu Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa. Wspólnie wykonały utwór "Ramię w ramię" - wideo możecie zobaczyć niżej.

Zobacz także: Viki Gabor ma tylko 18 lat. Dopiero co pokazywała swój pierwszy dom, teraz jest po romskim ślubie!

Ewelina Gabor występowała w zespole Kale Jakha (Czarne Oczy). Właśnie od niej Viki uczyła się emisji głosu i ruchów scenicznych. Rodzice utalentowanej córki dbali o jej rozwój muzyczny, a później prowadzili ją, gdy zaczęła karierę. Dariusz Gabor związany jest i z muzyką, i z biznesem. I on, i jego żona bardzo wspierają zawodowe poczynania swoich dzieci.

Zawsze są ze mną i jestem im za to niezwykle wdzięczna. Czasami podróżuje ze mną mama, a czasami tata. Nierzadko też jesteśmy wszyscy razem. To bardzo ważne, że mam od nich tak wielkie wsparcie. Nie wyobrażam sobie, żebym w wieku 14 lat jeździła na koncerty sama - mówiła Gabor kilka lat temu Onetowi.

Viki w końcu jednak całkiem się usamodzielniła i wyprowadziła do stolicy.

Moja rodzina jest w Krakowie, a ja bywam często w Warszawie. Stwierdziłam, że to życie na walizkach jest trochę niekomfortowe. Chciałabym już być na swoim. Normalnie się budzić na swoim, wysypiać się, bo hotele i życie na walizkach, to nie jest nic fajnego - opowiadała Pomponikowi.

Rodzice ufają swojej córce, choć jest bardzo młoda. Viki musiała szybciej dojrzeć ze względu na pracę w świecie show-biznesu.

Czuję się dorosłą osobą, bo mieszkam sama i podejmuję decyzje, ale tak naprawdę codziennie ktoś do mnie wpada, czasami nawet nie mam time alone. (...) Moi rodzice mają fajne podejście. Nic nigdy w życiu złego nie zrobiłam, mają zaufanie, bo jestem dobrym dzieciakiem - przyznała w "DDTVN".

Widać, że Viki Gabor ma doskonałe relacje z najbliższą rodziną.

Zobacz także: Dziadek "męża" Viki Gabor usunął nagranie ze ślubu! Teraz Trojanek się tłumaczy

Zobacz więcej zdjęć. Viki Gabor dopiero co pokazała swój nowy, piękny dom. Teraz jest po ślubie?