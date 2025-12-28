Rodzice Viki Gabor zawsze ją wspierali. Teraz wydali swoją 18-latkę za mąż za wnuka romskiego piosenkarza

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-12-28 13:19

27 grudnia media obiegła zaskakująca informacja o tym, że 18-letnia Viki Gabor wyszła za mąż! Wydaje się, że jej związek z Giovanim, wnukiem Bogdana Trojanka, romskiego artysty, nie został prawnie sformalizowany, ale przypieczętowano go kulturowo. Viki i jej ukochany są "Mężem i żoną według naszego prawa Romanipen" - pisał Trojanek na swoim facebookowym profilu. Ani Viki Gabor, ani jej rodzice nie komentują zamieszania. Kim są państwo Gabor? Zawsze bardzo wspierali ukochaną córkę.

Viki Gabor i jej partner - Giovani Trojanek, wnuk znanego romskiego wykonawcy Bogdana Trojanka, mieli stanąć na ślubnym kobiercu zaraz po świętach Bożego Narodzenia. 

Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie. A teraz jedziemy do jej dziadków i rodziców, żebyśmy zrobili tradycję cygańską. Czekajcie na cygańskie, piękne wesele - mówił w sieci szczęśliwy Trojanek.

I dodał:

Tak miało być i tak się stało. Chciałem państwa poinformować, że jesteśmy w Krakowie. Viki Gabor i mój wnuczek Giovani pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. 

Ani Viki, ani jej rodzice nie komentują ślubu. Kim jest Ewelina Gabor - mama Viki i Dariusz Gabor - jej tata?

Rodzice Viki Gabor pomagają córce, jak mogą. Jej mama też śpiewa!

Viki Gabor to owoc miłości Eweliny i Dariusza, którzy mają romskie pochodzenie. Zwyciężczyni Eurowizji Junior urodziła się w Niemczech. Przez jakiś czas mieszkała w Polsce, a następnie przeniosła się do Wielkiej Brytanii. Po siedmiu latach zamieszkała z rodzicami w Krakowie, a teraz jako 18-latka przeniosła się do domu pod Warszawą.

Gaborowie przed laty mieli swój zespół folklorystyczny wykonujący tradycyjną muzykę cygańską. Melisa, starsza o cztery lata siostra Viki, również tworzy muzykę. Mama dziewczyn nadal śpiewa. W 2022 r. wystąpiła z córką podczas Festiwalu Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa. Wspólnie wykonały utwór "Ramię w ramię" - wideo możecie zobaczyć niżej.

Ewelina Gabor występowała w zespole Kale Jakha (Czarne Oczy). Właśnie od niej Viki uczyła się emisji głosu i ruchów scenicznych. Rodzice utalentowanej córki dbali o jej rozwój muzyczny, a później prowadzili ją, gdy zaczęła karierę. Dariusz Gabor związany jest i z muzyką, i z biznesem. I on, i jego żona bardzo wspierają zawodowe poczynania swoich dzieci.

Zawsze są ze mną i jestem im za to niezwykle wdzięczna. Czasami podróżuje ze mną mama, a czasami tata. Nierzadko też jesteśmy wszyscy razem. To bardzo ważne, że mam od nich tak wielkie wsparcie. Nie wyobrażam sobie, żebym w wieku 14 lat jeździła na koncerty sama - mówiła Gabor kilka lat temu Onetowi.

Viki w końcu jednak całkiem się usamodzielniła i wyprowadziła do stolicy.

Moja rodzina jest w Krakowie, a ja bywam często w Warszawie. Stwierdziłam, że to życie na walizkach jest trochę niekomfortowe. Chciałabym już być na swoim. Normalnie się budzić na swoim, wysypiać się, bo hotele i życie na walizkach, to nie jest nic fajnego - opowiadała Pomponikowi.

Rodzice ufają swojej córce, choć jest bardzo młoda. Viki musiała szybciej dojrzeć ze względu na pracę w świecie show-biznesu.

Czuję się dorosłą osobą, bo mieszkam sama i podejmuję decyzje, ale tak naprawdę codziennie ktoś do mnie wpada, czasami nawet nie mam time alone. (...) Moi rodzice mają fajne podejście. Nic nigdy w życiu złego nie zrobiłam, mają zaufanie, bo jestem dobrym dzieciakiem - przyznała w "DDTVN".

Widać, że Viki Gabor ma doskonałe relacje z najbliższą rodziną.

