Dziadek "męża" Viki Gabor usunął nagranie ze ślubu! Teraz Trojanek się tłumaczy

Bogdan Trojanek, 59-letni artysta romski, pokazał w sieci zaślubiny Viki Gabor i swojego wnuka. Uradowany i dumny dziadek nie spodziewał się, że nagrania narobią tyle szumu.

Stało się, co się miało stać. Śmierć i żona od Boga sądzona. Viki Gabor i mój wnuk Giovani Trojanek - mąż i żona według naszego prawa Romanipen - czytamy we spisie Trojanka.

Piosenkarz opublikował też nagranie, na którym widać było jego, młodego mężczyznę oraz Viki. Mówił:

Tak miało być i tak się stało. Chciałem państwa poinformować, że jesteśmy w Krakowie. Viki Gabor i mój wnuczek Giovani pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie. A teraz jedziemy do jej dziadków i rodziców, żebyśmy zrobili tradycję cygańską. Czekajcie na cygańskie, piękne wesele.

Zobacz także: Dziadek "męża" Viki Gabor to "cygański król"! Oto kim jest i jak mieszka

Ślub Viki Gabor wywołał kontrowersje. Trojanek zareagował

Ślub okazał się tematem bardzo gorącym, internet bardzo szybko zapłonął od komentarzy, plotek i opinii. Niestety, nie wszystkie były pozytywne ani kulturalne. Właśnie dlatego Trojanek zdecydował się usunąć nagrania. Postanowił wytłumaczyć, dlaczego to zrobił. Wyznał, że szum wokół wydarzenia nie wpłynął dobrze na młodą parę.

Nie spodziewałem się takiego zachowania ludzi. Dla spokoju Viki i mojego wnuka usuwam nagrania. Oni to strasznie przeżywają. Odniosę się za parę dni do tego hejtu - napisał Bogdan Trojanek na swoim koncie na Facebooku.

Zobacz także: Uciekli jak w romskiej tradycji? 18-letnia Viki Gabor wzięła ślub!

Internauci rzucili się do komentowania. Temat cygańskiego ślubu rozpala emocje

Romski ślub młodziutkiej Viki Gabor i wnuka Bogdana Trojanka Giovaniego narobił zamieszania. Internauci komentują na potęgę. Wbrew pozorom, na facebookowym profilu muzyka nie brakuje słów pełnych wsparcia. Internauci zgodnie uznali, że młodej parze należy życzyć szczęścia, a jedynym problemem w ich sytuacji było upublicznienie nagrania z ceremonii. Podkreślili fakt, że młoda gwiazda zawsze bardzo chroniła swoją prywatność i w mediach pokazywała tylko to, co sama chciała ujawnić.

Zobacz także: To naprawdę się stało?! Pokazali "ślub" Viki Gabor. Dziadek męża ujawnia wszystko!

"Czego się właściwie spodziewałeś, publikując tę transmisję, doskonale wiedząc, że Viki Gabor jest w Polsce ogromną gwiazdą i osobą publiczną? (...) Powinieneś się wstydzić, że próbujesz zdobyć rozgłos i popularność oraz promować siebie i swój zespół, wykorzystując naiwność i popularność tej młodej dziewczyny i publikując nagrania bez jej zgody", "Bardzo było mi żal tej dziewczyny kiedy widziałam na tym nagraniu jej zawstydzenie i zażenowanie. Mam wielką nadzieję, że ta dziewczyna będzie szczęśliwa, że nie skończy swojej kariery u jej progu", "Niech młodzi żyją sto lat w zdrowiu i szczęściu, ale po co dziadek robi transmisje na żywo, wiedząc, że przyciągnie to falę hejtu w internecie i wywoła medialną sensację?", "Proszę nie przejmować się tym hejtem. Nikt normalny nie skomentuje tego ślubu źle, jedynie ci, którzy sami są nieszczęśliwi", "Może młodzi nie chcieli na razie niczego ujawniać. Viki też zawsze bardzo pilnowała swojej prywatności i nigdy na jej temat nie chciała się wypowiadać... Pan chciał się podzielić szczęściem, a może Oni jeszcze nie byli na to gotowi".

Co wy sądzicie na ten temat?

Zobacz także: Viki Gabor już jest pełnoletnia! Tak zmieniła się na przestrzeni lat

Zobacz więcej zdjęć. Viki Gabor i Giovani Trojanek są po romskim ślubie. Bogdan Trojanek wszystko pokazał w sieci

Viki Gabor dosadnie o hejcie: "Obrywa mi się za wszystko" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.