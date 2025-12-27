Viki Gabor od momentu zwycięstwa w Eurowizji Junior pozostaje jedną z najbardziej znanych młodych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Mimo bardzo młodego wieku jej dorobek artystyczny robi całkiem niezłe wrażenie. Jedno jednak zawsze pozostawało niezmienne: milczenie na temat życia uczuciowego! Artystka konsekwentnie unikała pytań o związki, miłość i plany prywatne. Tym większym zaskoczeniem była sobotnia transmisja, która nagle pojawiła się w mediach społecznościowych!

Uciekli jak w romskiej tradycji? 18-letnia Viki Gabor wzięła ślub!

Relację na żywo poprowadził mężczyzna przedstawiający się jako dziadek młodego mężczyzny imieniem Giovani. W nagraniu obejmuje on Viki Gabor oraz swojego wnuka i publicznie ogłasza, że para miała zawrzeć związek małżeński w Krakowie, zgodnie z romską tradycją! Według jego słów zakochani mieli "uciec", podobnie jak robili to ich przodkowie, a ceremonia miała odbyć się bez naruszania zasad romskiego prawa. Mężczyzna zapowiadał także dalsze świętowanie oraz tradycyjne wesele. Całość brzmiała bardzo przekonująco.

Tak miało być i tak się stało. Chciałem państwa poinformować, że jesteśmy w Krakowie. Viki Gabor i mój wnuczek Giovani pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie. A teraz jedziemy do jej dziadków i rodziców, żebyśmy zrobili tradycję cygańską. Czekajcie na cygańskie, piękne wesele - mówił na nagraniu mężczyzna.

Jak udało nam się ustalić mężczyzna na nagraniu to Bogdan Trojanek. Jest on założycielem zespołu Terne Roma. Bogdan to romski piosenkarz, autor tekstów, muzyki, prezes Królewskiej Fundacji Romów, założonej przez cygańskiego króla Henryka "Nudzia" Kozłowskiego. Trojanek pojawia się również często w programie "Sprawa dla reportera" w roli eksperta.

