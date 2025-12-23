Viki Gabor zamieszkała sama w Warszawie

Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jednak atmosfera świąt w niektórych domach panuje już od dawna. Szczególnie gwiazdy lubią o wiele wcześniej przyozdabiać swoje domy. Efektami chętnie chwalą się w mediach społecznościowych. Dom przygotowany na święta od kilku tygodni ma m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan.

Świąteczna atmosfera panuje również w posiadłości Viki Gabor. 18-latka od niedawno wyprowadziła się z rodzinnego domu do Warszawy. Nie zdecydowała się jednak na zamieszkanie w centrum stolicy. Zamiast przestronnego apartamentu wybrała własny dom. Nowe lokum 18-latki znajduje się w spokojniejszej okolicy.

Gabor jest ogromną miłośniczką świąt Bożego Narodzenia. Nic więc dziwnego, że jej dom też jest już przyozdobiony w świąteczne dekoracje. Chociaż w swojej willi mogłaby pomieścić sporo osób, to nie jest jeszcze gotowa na przygotowanie u siebie wigilijnej kolacji.

Viki Gabor opowiedziała o rodzinnych tradycjach

Młoda piosenkarka w rozmowie z Eska.pl opowiedziała świątecznych tradycjach jej rodziny. W święta jej rodzina często się przemieszcza, by spędzić czas z bliskimi. Na stole nie może zabraknąć romskich przysmaków i... kurczaka! Viki przyznała bowiem, że uwielbia mięso i jej mama zawsze robi je specjalnie dla niej.

Wiesz co, ja zmuszam moją mamę, żeby robiła też normalne jedzenie na święta, typu kurczak. Ja lubię jeść mięso. Jeśli nie zjem mięsa na święta, a ryby nie lubię, to moja mama wie, że musi mi zrobić całego kurczaka, którego zjem. Dlaczego nie? Kto mi zabroni zjeść kurczaka na święta? Najważniejsze jest to, żeby być pełnym w święta. Jeśli jesteście głodni w święta, to what's the point? - stwierdziła.

Viki Gabor opowiedziała również o swoim ulubionym daniu z kuchni romskiej. Jak wyznała, jest to danie, które w rodzinnym domu zawsze proponuje swoim gościom.

Proszę też swoją mamę, żeby robiła mi kluski romskie, takie rwane, ręcznie robione. Za każdym razem, gdy ktoś do mnie przychodzi i pyta, czy mamy jakieś romskie danie, daję mu te kluski i każdy za nimi szaleje. One też się znajdą na stole - dodała Gabor.

