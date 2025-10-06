Viki Gabor coraz chętniej eksperymentuje z wyglądem

Polska usłyszała o Viki Gabor (18 l.) w 2019 roku, gdy zachwyciła swoim głosem w "The Voice Kids". Miała wtedy zaledwie 12 lat. Dotarła do ścisłego finału i chociaż ostatecznie zajęła drugie miejsce, to właśnie ona zrobiła największą karierę po programie. Idąc tym samym w ślady starszej o dwa lata Roksany Węgiel (20 l.).

W tym samym roku zwyciężyła w siedemnastej edycji Konkursu Piosenki Eurowizji Junior. I powtórzyła sukces Roxie Węgiel. Kilka miesięcy później razem z Kayah nagrały utwór "Ramię w ramię", który od razu stał się wielkim przebojem. Młoda piosenkarka ciągle rozwija swoją karierę i wydała już trzy albumy studyjne.

Z Roksaną Węgiel łączy ją coś więcej niż tylko muzyczny sukces. Obie dorastały na oczach całej Polski i w ostatnim czasie zmieniły wizerunek na dojrzalszy. Viki Gbor jest szczególnie fanką mocnego makijażu. Jej zamiłowanie do wyraźnie zarysowanych ust oraz oczu już wiele razy wywoływało kontrowersje. Również na scenie pozwala sobie na coraz więcej.

Viki Gabor nie wytrzymała. "Każdy powinien pilnować swojej du*y"

Odważny wizerunek młodziutkiej piosenkarki nie wszystkim się podoba. Jej wygląd jest szeroko komentowany w internecie. I to często w bardzo mocnych słowach. Bardzo dużo mówi się zwłaszcza o wyjątkowo dużych ustach Viki Gabor. 18-latka zapewnia, że są naturalne, ale nie wszyscy jej wierzą. Plotki o tym, że korzystała z zabiegów medycyny estetycznej pojawiają się regularnie.

W rozmowie z 4fun.tv 18-latka odpowiedziała na krytykę swojego wyglądu. Nie gryzła się przy tym w język.

Myślę, że każdy powinien po prostu pilnować swojej dupy, no i to powinno być normalne, bo tak naprawdę, wiesz, każdy z nas jest inny, każdy z nas ma swoje marzenia do spełnienia. Pilnujmy siebie, no co ja będę oceniać kogoś przez to, jak ktoś się ubrał, czy… no nie wiem, ja obrywam za to, że mam duże usta - no co ja mam sobie zmienić w tych ustach, bo ja nie rozumiem. I oni w wieku, ja miałam 15–16 lat, pisali, że sobie powiększyłam usta. Dla mnie to jest chore - stwierdziła z mocą.

