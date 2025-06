Viki Gabor dorasta na oczach całej Polski

Viki Gabor (17 l.) to jedna z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia. Miała zaledwie 12 lat, gdy pojawiła się w programie "The Voice Kids". Utalentowana nastolatka dotarła do finału. I chociaż nie udało jej się wygrać, to właśnie ona jest obecnie największą gwiazdą drugiego sezonu. Dziś razem Roksaną Węgiel (20 l.) i Sarą James (17 l.) są największymi triumfatorkami programu.

W 2019 roku zwyciężyła w konkursie Eurowizja Junior. Tym samym zapewniła Polsce zwycięstwo drugi rok z rzędu. Wcześniej po wygraną sięgnęła Roksana Węgiel. Viki Gabor poszła w ślady starszej koleżanki również pod innym względem. Od pewnego czasu 17-latka coraz odważniej eksperymentuje z wyglądem. Młoda gwiazdka jest szczególnie fanką makijażu. Jej zamiłowanie do wyraźnie zarysowanych ust oraz oczu już wiele razy wywoływało kontrowersje.

Viki Gabor: Zachowanie 17-latki podzieliło internautów

Głośno zrobiło się o niej po niedawnym występie. W pewnym momencie koncertu rozbrzmiał utwór "Water", który oryginalnie wykonuje Tyla. 23-letnia piosenkarka podczas swoich występów oblewa się wodą, wykonując przy tym nieco prowokacyjny taniec.

Na podobny ruch zdecydowała się i Viki Gabor, która najpierw wodą oblała siebie, a po chwili wyciągnęła zabawkowy pistolet na wodę i zaczęła nią polewać publiczność. Zachowanie nastolatki podzieliło internautów. Część z nich twierdzi, że jest ono nieodpowiednie nie tylko dla samej piosenkarki, ale również dla publiczności, która w dużej części składa się z osób młodszych od niej.

Co ona robi?; Przecież to jeszcze dziecko!; Chciałaby być jak Tyla; Mimo wszystko są tam dzieci, a aluzja do piosenki od Tyli jest chyba dla starszych niż tych w wieku 11-13 lat; Co to miało na celu?; I że ona ma 17 lat... - pytają internauci.

Znalazły się również osoby, które broniły zachowania młodej artystki.

Viki dała świetny koncert to był jeden z ostatnich numerów, gdzie tańczyła z tancerkami, oprócz tego bawiła się, uśmiechała, śpiewała z nami a tutaj tiktokowi znawcy którzy komentują z kanapy - napisała jedna z jej fanek.

