Bardzo dobre wiadomości dla Tomasza Jakubiaka! I to tuż przed świętami!

Colin Farrell martwi się o przyszłość syna. Chce go oddać do domu opieki

"To byłby mój horror"

Roksana Węgiel zerwała z wizerunkiem grzecznej dziewczynki

Roksana Węgiel miała trzynaście lat, gdy wygrała program "The Voice Kids". Młodziutka wokalistka dosłownie dorastała na oczach widzów, a część z nich nadal widzi w niej dziecko. Być może też właśnie dlatego, jej związek ze starszym o osiem lat Kevinem Mglejem wzbudza tak wielkie zainteresowanie. Część fanów 20-latki wręcz nie kryje swojego oburzenia. Para udowodniła niedowiarkom, że są dla siebie stworzeni i w ubiegłym roku pobrali się podczas bajkowej uroczystości.

Być może to właśnie miłość sprawiła, że Roksana Węgiel w ostatnim czasie radykalnie zmieniła swój wizerunek. Na instagramowym koncie chętnie wrzuca roznegliżowane fotki. Podczas występów również prezentuje się w coraz śmielszych stylizacjach. Głośnym echem odbił się występ Roxie na ostatnim festiwalu w Sopocie. Gwiazda wyszła na scenę w czarnym stroju, do złudzenia przypominającym bieliznę.

Piosenkarka od pewnego czasu współpracuje również z marką bieliźniarską i chętnie chwali się na Instagramie efektami sesji zdjęciowych, na których pokazuje naprawdę wiele. Nie wszystkim się to podoba. W odpowiedzi na krytykę stwierdziła: kiedy, jak nie teraz?

Uważam, że te stroje są piękne, super podkreślają figurę, dlatego też to reklamuję. Kiedy, jak nie teraz? - mówiła w Pudelku.

Zobacz również: Roxie Węgiel pręży się w bikini. 20-latka pokazała się z gołym brzuchem. I nie tylko! Ale fotki

Roxie Węgiel odważnie odsłania biust na planie programu

Roksana chętnie chodzi również na branżowe imprezy, na które zabiera swojego męża. Kevin Mglej (28 l.) sam przeszedł sporą przemianę. Od kiedy w lecie 2024 roku wziął ślub kościelny ze śliczną i sławną Roxie zaczął "chudnąć w oczach". Udało mu się zrzucić aż 40 kilogramów. A, jak sam mówi to początek ścieżki, na którą świadomie i z rozmysłem wkroczył. Do zmiany motywuje go nie tylko piękna żona, ale również 5-letni synek.

Odmieniony Kevin towarzyszył ukochanej podczas niedawnego półfinału programu "You Can Dance. Nowa generacja". Producent na tę okazję wybrał swobodną stylizację. Do klasycznych jeansów dobrał szarą bluzę, na którą narzucił jasną marynarkę. Znacznie więcej odsłoniła jego młoda żona. Roxie ubrała srebrny, cekinowy stanik, który wyraźnie podkreślił jej biust i odsłonił płaski brzuch.

Pamiętając, że jest jednak w miejscu publicznym, narzuciła na siebie jeszcze czarną ramoneskę. Internauci na pewno będą mieli wiele do powiedzenia na temat stylizacji 20-latki. Osobą, której kreacja gwiazdy zdecydowanie przypadła do gustu z pewnością jest Kevin, któremu uśmiech nie schodził z twarzy.

Zobacz również: Bogobojna Roksana Węgiel śmiało odsłania ciało! Jej odważne kreacje budzą skrajne emocje

Roxie Węgiel czy Viki Gabor? Zgadnij kto śpiewa te piosenki Pytanie 1 z 10 Kto śpiewa piosenkę "Miasto"? Roxie Węgiel Viki Gabor Następne pytanie