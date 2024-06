Roksana Węgiel coraz śmielej odsłania ciało. "Kiedy, jak nie teraz?"

Roksana Węgiel dorastała na oczach całej Polski

Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Młoda piosenkarka miała zaledwie trzynaście lat, gdy wygrała "The Voice Kids" i zyskała ogromną popularność. Od tamtej pory nie schodzi z medialnych afiszy. 19-latka, która dorastała na oczach widzów, w ostatnim czasie radykalnie zmieniła swój wizerunek. Na instagramowym koncie chętnie wrzuca roznegliżowane fotki.

Podczas występów prezentuje się w coraz śmielszych stylizacjach. Głośnym echem odbił się występ Roxie na ostatnim festiwalu w Sopocie. Gwiazda wyszła na scenę w czarnym stroju, do złudzenia przypominającym bieliznę. Na początku tygodnia opublikowała post ze studia nagraniowego. Dużo szumu zrobiło się wokół jej stylizacji - Roxie założyła na siebie dżinsy biodrówki, a na górę powycinany top. Wyraźnie widzimy, że gwiazda nie założyła stanika.

19-latka współpracuje również z marką bieliźniarską i chętnie chwali się na Instagramie efektami sesji zdjęciowych. Jej stylizacje nie wszystkim przypadły jednak do gustu. Część obserwujących krytykuje młodą gwiazdę. "Jeżeli w wieku 18 lat ma takie zdjęcia to co będzie robić za 10 lat", "Imo biorąc pod uwagę, że jej odbiorcami są głównie jedenastolatki, mogłaby sobie darować takie zdjęcia" - to łagodniejsze komentarze. Część zdecydowanie nie nadaje się do publikacji.

Roksana Węgiel odpowiada hejterom

Część internautów zarzuca piosenkarce hipokryzję. Roksana Węgiel nie ukrywa, że jest osobą głęboko wierzącą. Jej obecny wizerunek według niektórych, nie pasuje do tych zapewnień. "Wielki Piątek pozuje na męczennicę a teraz pewnie goła. 19 lat i już taka obłuda", "Chrześcijanka co pozuje w bieliźnie dla kasy" - piszą niektórzy obserwatorzy pod zdjęciami.

W rozmowie z Pudelkiem Węgiel odniosła się do krytyki internautów. Gwiazda zupełnie nie rozumie poruszenia, które wywołują jej zdjęcia w strojach kąpielowych. "To jest niesamowicie śmieszne. Czy ja mam być na plaży w golfie? To jest sesja na basenie, mam być w kombinezonie narciarskim? No bez przesady" - stwierdziła. Następnie wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się na tę współpracę akurat teraz. "Uważam, że te stroje są piękne, super podkreślają figurę, dlatego też to reklamuję. Kiedy, jak nie teraz? Mam 19 lat, myślę, że za jakiś czas moje ciało nie będzie już tak dobrze wyglądało, chociaż kto wie. Trzeba korzystać, takie mam zdanie na ten temat" - przyznała młoda piosenkarka.

