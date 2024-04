Roksana Węgiel pokazała się w samej bieliźnie. Uwagę przykuwa jeden szczegół. "Bogini"

Nie doczekał najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami"! Zwłoki znaleziono w hotelu. Cezary Olszewski straszną tajemnicę zabrał do grobu

Tomasz Lubert jakiego nie znacie. Twórca największych hitów Dody tworzy teraz opery i piosenki dla dzieci! Co u niego słychać?

Co u niego słychać?

Roksana Węgiel od kilku tygodni jest jedną z najgorętszych gwiazd polskiego show-biznesu. Nie tylko zachwyca widzów programu "taniec z gwiazdami" swoimi niezwykłymi zdolnościami tanecznymi. Od kilku dni spekuluje się, że Roxie Węgiel wzięła ślub z Kevinem Mglejem. I wszystko wskazuje na to, że para faktycznie wzięła ślub. Zdemaskował ich wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z którego wynika, że Roksana nosi podwójne nazwisko: Węgiel-Mglej. Ślub cywilny Roxie Węgiel i Kevina Mgleja prawdopodobnie odbył się 29 marca, a w wakacje para planuje wziąć ślub kościelny. - Wiara jest nam bardzo bliska: zarówno ja, jak i Kevin jesteśmy bardzo wierzący, i nie wyobrażam sobie inaczej brać ślubu. Dla mnie to jest bez sensu brać ślub, kiedy jakby jesteś osobą wierzącą, to tylko kościelny - mówiła jakiś czas temu piosenkarka w rozmowie z Shownews.pl.

Roksana Węgiel pokazała się w samej bieliźnie. "Bogini"

Teraz Roksana Węgiel zaskoczyła swoich fanów. Artystka opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w samej bieliźnie. Fotografia Roxie ubranej w koronkowy komplet, który odsłonił jej zgrabne ciało nie każdemu przypadła do gustu. "Wielki Piątek pozuje na męczennicę a teraz pewnie goła. 19 lat i już taka obłuda", "Chrześcijanka co pozuje w bieliźnie dla kasy" - piszą niektórzy obserwatorzy pod zdjęciami. Jednak zdecydowana większość fanów jest zachwycona sesją zdjęciową Roksany Węgiel w bieliźnie. "Przepiękna jesteś", "Bogini", "Pięknie Ci w niebieskim" - komentują oczarowani internauci.

Ten szczegół na zdjęciu Roxie zwrócił uwagę fanów

Jednak nie tylko sama Roxie Węgiel w bieliźnie przykuła uwagę fanów. Na zdjęciu internauci dopatrzyli się tatuażu na nadgarstku piosenkarki. "Czy na 1. zdjęciu na nadgarstku jest wytatuowana litera "K"?" - zapytał obserwator. Czyżby Roksana zrobiła sobie tatuaż specjalnie dla Kevina?

Sonda Co myślisz o tym, co Roxie Węgiel i Michał Kassin "wyprawiają" poza "Tańcem z gwiazdami"? Po prostu trenują, bez przesady To jest naprawdę podejrzane Dziwne, niesmaczne. Nie wypada Świetnie się bawią, super! Mam mieszane uczucia Nie mam zdania