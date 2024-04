Wiadomo, kiedy Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub! Wybrali zaskakującą datę

Widzowie "Tańca z gwiazdami" w szoku! Nie do wiary, co łączy Anitę Sokołowską i Dagmarę Kaźmierską

Roksana Węgiel nie widzi świata poza swoim ukochanym. Kevin Mglej także jest wpatrzony w nią jak w obrazek. Para zaręczyła się w 2023 roku, gdy piosenkarka miała zaledwie 18 lat. Połączyła ich miłość i biznes.

"On decyduje, z którymi mediami wolno jej rozmawiać. Większości odmawia wywiadów, co utrudnia pracę przy promocji „Tańca z gwiazdami”, którego przecież Roksana jest jedną z największych gwiazd... On też musi autoryzować wszystko, każdą wypowiedź. Zamknął ją w złotej klatce" - mówi nasze źródło.

Mglej to mężczyzna z przeszłością. Z poprzedniego związku ma 4-letniego syna. Węgiel odnalazła się jednak w roli macochy.

"Nie jest to najłatwiejsza rola, aczkolwiek ja skupiam się przede wszystkim na tym, żeby być wsparciem dla syna Kevina, być dobrą ciocią i dać mu dużo ciepła. Dać mu poczucie, żeby ciocia kojarzyła się z kimś fajnym. To też nie jest łatwe dla dziecka" - zdradziła gwiazda w rozmowie z Plejadą.

O uroczystości młoda para na razie milczy.

- Chcę, żeby ten dzień był totalnie nasz. I tak dziwię się czasami sama sobie, że zdradziliśmy to, że bierzemy ten ślub. Myślę, że to już jest wystarczające - powiedziała.

Prawda jednak wyszła na jaw. Zdemaskował ich wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z którego wynika, że Roksana nosi podwójne nazwisko: Węgiel-Mglej. Z Kevinem mają rozdzielność majątkową. W rubryce „małżeńska wspólność majątkowa” widnieje informacja, że takowej nie posiadają.

Na ślubie cywilnym, który prawdopodobnie miał miejsce 29 marca, Roksana i Kevin jednak nie poprzestaną - kościelny planowany jest w wakacje.

- Wiara jest nam bardzo bliska: zarówno ja, jak i Kevin jesteśmy bardzo wierzący, i nie wyobrażam sobie inaczej brać ślubu. Dla mnie to jest bez sensu brać ślub, kiedy jakby jesteś osobą wierzącą, to tylko kościelny, ponieważ, no o to chodzi w tym sakramencie, żeby w tym wszystkim jakby uczestniczyć przed ołtarzem i przed Bogiem sobie złożyć te „Przysięgam” - podkreśliła Roksana w rozmowie z Shownews.pl.

