Maciej Orłoś bombarduje Dagmarę Kaźmierską i Polsat. Punktuje jej "osiągnięcia". Nie ma hamulców

Sytuacja Dagmary Kaźmierskiej zmieniła się tak gwałtownie, że aż trudno za tym nadążyć. Celebrytka, która sympatię widzów zdobyła dzięki produkcji TTV "Królowe życia" zaczęła robić oszałamiająca karierę w Polsacie. Choć nikt się tego początkowo nie spodziewał, okazała sie ulubienicą publiczności w show "Taniec z gwiazdami". To nic, że jej umiejętności taneczne pozostawiały bardzo wiele do życzenia - celebrytka i tak dystansowała pozostałych uczestników, zbierając ogromną liczbę głosów od publiczności.

Paradoksalnie, to co początkowo wydawało się być szczytem marzeń, przyniosło jej druzgocącą porażkę. Jej popularność była tak ogromna, że ktoś w końcu postanowił przyjrzeć się przeszłości gwiazdy. Niby wszyscy wiedzieli, że nie była to przeszłość chlubna, ale szczegóły nie wydawały się interesujące. Do czasu. Gdy portal goniec.pl opublikował zeznania świadków z procesu Dagmary Kaźmierskiej stacje, które uczyniły z niej gwiazdę, wpadły w popłoch. Teraz Maciej Orłoś punktuje nie tyle samą Kaźmierską, co decydentów, którzy postanowili zrobić z niej gwiazdę. "Coraz częściej promuje się patologię" - grzmi dziennikarz.

Maciej Orłoś punktuje nie tylko Kaźmierską

"Długo zastanawiałem się, czy mówić o tej sprawie w WTS, bo nie chciałem robić promocji tej osobie. Jednak postanowiłem poruszyć temat, bo od ponad 30 lat pracuję w mediach i widzę, że dzieje się coś niedobrego, a mianowicie to, że coraz częściej promuje się patologię, bo liczy się „kasa, Misiu, kasa”, za wszelką cenę, byle było głośno i skandalicznie" - czytamy we wpisie Orłosia na Instagramie. W nagraniu jest jeszcze mocniej. Orłoś wymienia zarzuty, jakie miała postawiona Kaźmierską i punktuje, że "te »osiągnięcia« sprawiły, że ktoś zobaczył w Dagmarze świetną kandydatkę na telewizyjną gwiazdę. (...) Tak więc media zaczęły promowanie patologii i to nie jest tak, że nikt nie wiedział — wszyscy wiedzieli. Ale okazuje się, że największe stacje telewizyjne były jak dzieci we mgle. Dopiero niedawno po artykule goniec.pl nastąpiło przebudzenie mediów. TTV odcina się od Dagmary Kaźmierskiej i usuwa »Królowe życia« z Playera, Polsat podjął decyzję o zmianie swojej ramówki. Czy teraz media zadadzą sobie pytanie, kogo lansują? Czy powiedzą stop? Pewnie tak, ale do odwołania" - pyta.

A wy jak sądzicie? Czy Dagmara Kaźmierska powinna całkowicie zniknąć z telewizji i pozostałych mediów? Dajcie znać w sondzie poniżej.

Tyle Dagmara Kaźmierska zarobiła w TzG. Lepiej usiądźcie!