Skaldowie po śmierci Jacka Zielińskiego nadal będą istnieć. Andrzej Zieliński zdecydował

Jacek Zieliński zmarł 6 maja 2024 roku. Jego śmierć była wielkim ciosem w całą polską muzykę. Szczególnie trudno w nowej rzeczywistości jest się odnaleźć Andrzejowi Zielińskiemu. Lider zespołu Skaldowie stracił nie tylko ukochanego brata, lecz także muzycznego partnera, z którym występował od początku istnienia zespołu, czyli od 1965 roku. Jacek Zieliński jeszcze tuż przed śmiercią mówił o koncertach. - Co jakiś czas miał tylko jakieś przebłyski i wspominał o tym, że musimy zagrać jakiś koncert - mówił jego brat w rozmowie z Plejadą. Ostatni raz bracia Zielińscy wystąpili razem na scenie w marcu tego roku w Nowohuckim Centrum Kultury. - Śpiewał i grał już na siedząco. Ale jeszcze miał siłę do śpiewania. Muzyka podtrzymywała go przy życiu - mówił "Super Expressowi" lider zespołu Skaldowie. Po śmierci Jacka Zielińskiego jego brat zdecydował, że to nie koniec istnienia zespołu. Ważnym argumentem za tą decyzją jest to, że w zespole Skaldowie obecnie występują dzieci Jacka Zielińskiego - syn Bogumił gra na basie, a córka Gabriela wspomaga kapelę wokalnie.

Skaldowie już bez Jacka Zielińskiego zagrają na festiwalu Opole 2024? Andrzej Zieliński zabrał głos

Specjalny koncert Skaldowie dadzą już 20 maja, w dniu pogrzebu Jacka Zielińskiego. - Wieczorem przed Nowohuckim Centrum Kultury odbędzie się koncert pod hasłem "Skaldowie i przyjaciele"(...) Wokalnie wspierać mnie będą Łukasz Lach – lider łódzkiego zespołu L. Stadt, a także Michał Wódz - ujawnił Andrzej Zieliński w wywiadzie dla Plejady. Niewykluczone też, że Skaldowie zagrają także na tegorocznym festiwalu w Opolu, który rozpocznie się już 31 maja. W zeszłym roku zespół wystąpił w opolskim amfiteatrze. Był to ostatni wielki koncert Jacka Zielińskiego. Czy Skaldowie - już bez jednego z braci Zielińskich - pojawią się na festiwalu Opole 2024? Mówi się o tym, że z kapelą miałaby zaśpiewać słynna wokalistka Gaba Kulka, która ma także wystąpić podczas pogrzebu Jacka. - Tego jeszcze nie wiem. Pojawił się pomysł, żebyśmy z Gabą Kulką zaśpiewali utwór "W żółtych płomieniach liści", ale nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie - powiedział Plejadzie Andrzej Zieliński i odesłał do dziennikarza muzycznego Piotra Metza. - On od lat jest dobrym duchem naszego zespołu - dodał lider Skaldów i kompozytor niemal wszystkich przebojów słynnej kapeli z Krakowa.

