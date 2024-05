Dzieci Jacka Zielińskiego dołączyły do zespołu Skaldowie. Bogumił gra na basie, a Gabriela śpiewa

Jacek Zieliński i jego starszy brat Andrzej w zespole Skaldowie byli od zawsze. Na ogół razem występowali na scenie, choć zdarzało się, że któryś z braci miał nie mógł się pojawić. Po śmierci Jacka już nigdy nie zobaczymy braci Zielińskich razem. Skaldowie jednak ze sceny nie zejdą. Podkreślił to w rozmowie z Plejadą Andrzej Zieliński, lider zespołu i kompozytor niemal wszystkich szlagierów. Mało tego, liczba Zielińskich na estradzie nie zatrzyma się na jedynce. Okazuje się bowiem, że do Skaldów już jakiś czas temu dołączyły dzieci zmarłego 6 maja wokalisty. - Ludzie, których spotykam w ostatnich dniach, proszą mnie, żeby dalej grać nasze piosenki. Jestem przekonany, że Jacek też by sobie tego życzył. Tym bardziej że od jakiegoś czasu w Skaldach na basie gra jego syn Boguś, a wokalnie wspiera nas jego córka Gabriela. Tak więc kolejne pokolenie Zielińskich weszło już do naszego zespołu. Nie mamy zamiaru kończyć kariery. Będziemy dalej koncertować i wykonywać te utwory, które znają i kochają Polacy - zapewnił Andrzej Zieliński, który w tej samej rozmowie opowiedział, jak wyglądały ostatnie chwile życia brata, z którym łączyła do niesamowita więź, zarówno prywatna, jak i muzyczna.

Skaldowie w nowym składzie na pogrzebie Jacka Zielińskiego

Lider zespołu Skaldowie ujawnił także, kto jeszcze znajduje się w nowym składzie muzyków występujących z kapelą. W dniu pogrzebu Jacka Zielińskiego na specjalnym koncercie ku jego czci właśnie ci artyści pojawią na scenie. - Wieczorem przed Nowohuckim Centrum Kultury odbędzie się koncert pod hasłem "Skaldowie i przyjaciele" (...) Wokalnie wspierać mnie będą Łukasz Lach – lider łódzkiego zespołu L. Stadt, a także Michał Wódz - zdradził Andrzej Zieliński, który zdaje sobie sprawę z tego, że w dniu pogrzebu brata trudno mu będzie grać i śpiewać, bo będzie "bardzo osłabiony". - Ale my już zagraliśmy kilka koncertów bez Jacka – wtedy, kiedy był w szpitalu i nie mógł z nami występować. Zastępowali go właśnie Łukasz Lach i Michał Wódz. Nie będzie więc to nasz pierwszy raz w takim składzie - dodał wybitny kompozytor i lider zespołu Skaldowie.

