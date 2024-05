Jacek Zieliński miał wystąpić na jubileuszu zespołu Budka Suflera

O tym, że Jacek Zieliński nie żyje, jako pierwszy poinformował publicznie zespół Piwnica pod Baranami od lat będący w znakomitej komitywie z grupą Skaldowie. Dla ludzi śledzących nieco aktywność kapeli wiadomość ta była szokująca, bo Jacek Zieliński jeszcze w tym roku występował na scenie. Ostatni raz na estradzie pojawił się w marcu. - Na początku marca jeszcze występowaliśmy. Śpiewał i grał już na siedząco. Ale jeszcze miał siłę do śpiewania. Muzyka podtrzymywała go przy życiu - mówił nam załamany po śmierci brata Andrzej Zieliński, lider zespołu Skaldowie. Niemal nikt nie zdawał sobie sprawy, z jak ciężką chorobą walczył Jacek Zieliński. - Brat miał raka złośliwego. Z raka prostaty przerzuciło mu się na raka kości. Przeszedł wiele chemioterapii, sześć lat walczył z tym rakiem - wyjawił nam brat zmarłego artysty. Mimo to bracia Zielińscy mieli plany sceniczne. Obaj mieli wystąpić w czerwcu na jubileuszowym koncercie zespołu Budka Suflera. Wszystko było dogadane. To miała być wielka niespodzianka dla miłośników dobrego polskiego rocka.

Nie przegap: Tuż po śmierci Jacka Zielińskiego Agata Młynarska ujawniła sensacyjną prawdę o największym przeboju Skaldów. Jej ojciec przy tym był!

Jacek Zieliński wierzył, że da radę wyjść na scenę

Jacek Zieliński do końca życia miał na sercu dobro najbliższych i muzykę. - Prawie nie mając już siły, myślał o najbliższych. I że da radę wyjść na scenę zarówno na naszych koncertach, jak i na jubileuszu Budki - zdradził nam Andrzej Zieliński. O tym, że bracia mieli zagrać na tym wyjątkowym koncercie Suflerów, napisał także Tomasz Zeliszewski, perkusista i obecny lider zespołu Budka Suflera. - Pod koniec ubiegłego roku Jacka i Andrzeja Zielińskich zaprosiliśmy jako gości na nasz jubileuszowy lubelski koncert Budki Suflera. Obaj to zaproszenie przyjęli... - zdradził muzyk. Zeliszewski we wpisie na Instagramie stwierdził także, że "Jacek Zieliński był i będzie synonimem cudownej melodyki, harmonii i treści polskiej piosenki". Niestety, na jubileuszu Budki słynny Skald już ani nie zaśpiewa, ani nie zagra na harmonijce, skrzypcach czy trąbce. Zmarł nieco ponad miesiąc przez koncertem.

Pod quizem o piosenkach zespołu Skaldowie, znajduje się galeria zdjęć Jacka Zielińskiego z różnych okresów kariery

QUIZ. Największe przeboje Skaldów. Pamiętasz te teksty Jacka Zielińskiego? Bez 7-ki nawet się nie pokazuj! Pytanie 1 z 16 Dokończ zdanie: "Cała jesteś w skowronkach...": Śpiewa twoja apaszka Śpiewają twoje włosy Śpiewają twoje buty Dalej