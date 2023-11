Budka Suflera reaktywowała się bez Krzysztofa Cugowskiego

Krzysztof Cugowski pożegnał się z zespołem Budka Suflera po trasie koncertowej z okazji 40-lecia grupy. Po serii wspaniałych koncertów lubelska kapela miała definitywnie zakończyć działalność. Jednak po 5 latach Budka Suflera się reaktywowała. Żył jeszcze wówczas lider i kompozytor zespołu Romuald Lipko, ale Krzysztof Cugowski nie zdecydował się dołączyć do zespołu. Obowiązki wokalne przejęli Robert Żarczyński i aktor Jacek Kawalec. Po śmierci Romualda Lipki zespół na jakiś czas przestał występować, by znów powrócić. Legendarny wokalista jednak konsekwentnie odmawiał powrotu do Budki Suflera. Pytany przez Monikę Tumińską-Oparę z "Super Expressu" o Jacka Kawalca, podkreślił, że nic go to "nie obchodzi". - Ja ten temat mam zamknięty. Nie będę oceniać, bo to publiczność powinna to zrobić. Jeśli osiągną sukces, to znaczy, że jest świetnie i nie mnie oceniać - podkreślił Krzysztof Cugowski.

Komunikat grupy Budka Suflera w sprawie jubileuszu. Jest zaproszenie dla Krzysztofa Cugowskiego

Wiele osób łudziło się, że Krzysztof Cugowski zmieni swoją decyzję. Okazja jest wyśmienita, bo w 2024 roku Budka Suflera wystąpi na specjalnym koncercie z okazji 50-lecia istnienia zespołu. Kapela wydała specjalny komunikat na Instagramie, w którym informuje o występie i zaprasza na scenę byłych wokalistów, m.in. Krzysztofa Cugowskiego i Izabelę Trojanowską. Pod galerią "Krzysztof Cugowski z synami" prezentujemy pełną komunikatu.

Szanowni Państwo, drodzy Fani. Pewnego dnia w roku 1974 Rozgłośnia Harcerska na swojej antenie wyemitowała utwór „Sen o dolinie”. Wykonawcą tej pieśni był młody, debiutujący zespół „Budka Suflera” z Lublina. Ten moment został uznany przez artystów zespołu za początek ich, budkowej kariery. Nadchodzący 2024 rok będzie zatem czasem jubileuszu pięćdziesięciolecia istnienia grupy. Najbliższą nam, wręcz osobistą celebracją tej rocznicy będzie koncert, który zagramy 15.06.2024 roku, w Muszli Koncertowej im. Romualda Lipko w Lublinie. To co ma się wydarzyć tego dnia na scenie amfiteatru spotkało się z życzliwością i wstępną deklaracją pomocy Prezydenta miasta Krzysztofa Żuka oraz Urzędu Województwa Lubelskiego w Lublinie. Już dzisiaj bardzo dziękujemy!! 15.06.2024 na scenie razem z nami pojawią się także polskie gwiazdy muzyki, które będą naszymi gośćmi. Przede wszystkim jednak pragniemy zaprosić do udziału w tym Koncercie tych artystów, którzy w okresie minionych pięćdziesięciu lat współtworzyli niezwykłą jakość i popularność „Budki Suflera”. W pierwszej kolejności zaproszenie kierujemy do wokalistów: Krzysztofa Cugowskiego, Felicjana Andrzejczaka, Izabeli Trojanowskiej, oraz Urszuli. Wasza obecność uświetni Jubileusz, kiedyś również waszego, jakże ważnego na Polskim rynku muzycznym zespołu. Pozdrawiamy serdecznie Budka Suflera

50-lecie zespołu Budka Suflera. Krzysztof Cugowski nie pozostawia złudzeń. To absulutny koniec!

Wiemy już, że - mimo zaproszenia - na udział Krzysztofa Cugowskiego w koncercie z okazji 50-lecia zespołu Budka Suflera - zdecydowanie nie ma co liczyć. Słynny wokalista w rozmowie z "Super Expressem" nie pozostawia złudzeń. Jego słowa można odczytać jako potwierdzenie wcześniejszych deklaracji - to absolutny koniec Krzysztofa Cugowskiego w Budce Suflera. Nie ma już żadnej nadziei. Muzyk w ogóle nie chciał słuchać o jubileuszu i obecnej działalności swojej dawnej kapeli. - Nie interesuje mnie to zupełnie - powiedział nam stanowczo Krzysztof Cugowski