Joanna Przetakiewicz z torebką za 230 tys. zł! Prywatny kierowca woził ją limuzyną za miliony! Ocieka luksusem!

Przetakiewicz kocha luksus

Joanna Przetakiewicz lubi obnosić się swoim luksusowym życiem. Ale nie ma się co dziwić. Już od najmłodszych lat ciężko pracowała na swój sukces i miliony na koncie. - Rano byłam na uczelni i w pracy, potem leciałam do domu do dzieci i wieczorem wracałam do pracy. Nie wysiadałam z samochodu - mówiła w rozmowie z Viva.pl. Początkowo swoją biznesową karierę zaczęła od stomatologii, jednak to moda była jej największą pasją, dlatego też rozwinęła swoją markę La Mania, która dała jej duże pieniądze i popularność.

Jan Kulczyk pomógł jej finansowo rozkręcić biznes

Przetakiewicz nie ukrywa, że w rozkręceniu biznesu modowego pomógł jej wieloletni partner, nieżyjący już Jan Kulczyk. - Wiele osób zarzuca mi albo myśli, że zrobi mi tym przykrość, mówiąc, że "to Jan Kulczyk cię zbudował" albo że "to Jan Kulczyk otworzył ci skrzydła". Ja tylko mówię: ja wiem, że to była wielka miłość, wiem, że otworzył mi skrzydła, wiem, że się od niego bardzo dużo nauczyłam - mówiła. Jednak po rozstaniu z miliarderem Joanna nadal utrzymywała się na szczycie i dziś w jej kreacjach chodzą największe polskie i światowe gwiazdy.

Przetakiewicz z torebką za 230 tys. zł i samochodem za prawie 2 miliony!

Ona sama jest idealną wizytówką swojej marki. Przetakiewicz nawet wychodząc na zwykłe spotkanie wygląda zjawiskowo i... bogato. Ostatnio spotkaliśmy projektantkę w centrum Warszawy. W dłoni trzymała torebkę Hermes o wartości wysokiej klasy samochodu, po czym wsiadła do limuzyny za prawie 2 miliony zł, za którą można byłoby kupić ogromny apartament w centrum miasta. I choć niektórych może wkurzać takie epatowanie bogactwem, gwiazda wcale się tym nie przejmuje. - Mówię prawdę, nie populistyczne bajki. Kocham luksus ze wzajemnością. W połowie jestem hedonistką - wyznała w rozmowie z „Wprost”. - Pieniądze są wszystkim - dodała.

