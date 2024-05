Michał Kassin bał się pokazać ukochanego. Kim jest jego wybranek? Znamy go z parkietu "Tańca z gwiazdami"

Michał Kassin kilka dni temu opublikował post, w którym przedstawił swojego ukochanego. Romantyczny filmik pokazujący sceny ze wspólnego życia opatrzył tłem muzycznym - piosenką Skaldów "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś mnie pokochał" w emocjonalnym wykonaniu Sanah. Dodał też podpis. "Jestem aktualnie przeszczęśliwy i się tego nie wstydzę, piszę to, żeby nie musieć już nic przed nikim udawać, bo życie w prawdzie i w zgodzie ze samym sobą jest najpiękniejsze" - wyznał.

Michał Kassin przyznaje: "bałem się reakcji innych"

Coming out tancerza wywołał spore poruszenie w sieci. Pod postem pojawiło się bardzo wiele życzliwych komentarzy. "Obaj pięknie tańczycie. Cudownie się dobraliście. Tyle emocji w tym widać, aż człowiek tęskni za młodością i miłością", "Nie znam Was, Michała tylko z programu a filmik wpadł mi przypadkowo, ale jesteście tacy słoneczni, piękni i tacy opatuleni tym szczęściem i miłością", "Dbajcie o siebie. Najlepszości, dobrych ludzi wokół i szczęśliwych dni" - czytamy pod postem. Ale były także inne wpisy, na które lepiej spuścić zasłonę milczenia.

Michał Kassin przyznał w rozmowie z "Plejadą", że obawiał się ujawnienia swojej orientacji. Nie wiedział, jak zareagują znajomi i dalsza rodzina. "Przed wstawieniem filmiku z moim partnerem bałem się reakcji innych, bo choć najbliższe mi osoby wiedziały o mojej orientacji i nawet znały Jakuba, to spora część znajomych i dalszej rodziny nie wiedziała". Teraz wie, że te obawy były na wyrost, bo dostał zdecydowanie więcej wsparcia, niż krytyki. "Czuję się teraz w 100 proc. wolny. Chcę żyć pełnią życia i kochać pełnią siebie, teraz nie muszę się już kontrolować i całkowicie mogę wrażać to, co czuję w każdym obszarze swojego życia" - podkreślił w rozmowie.

Kim jest partner Michała Kassina, Jakub Pursa?

Życiowym partnerem Michała Kassina jest tancerz, choreograf i instruktor tańca Jakub Pursa. Widzowie mogli go podziwiać na parkiecie "Tańca z gwiazdami", między innymi w finałowym freestylu Anity Sokołowskiej i Jacka Jeshke. Jest także autorem lub współautorem kilku choreografii zaprezentowanych w tej edycji show.

Jakub Pursa jest absolwentem Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie. To wielokrotny Mistrz Polski, Europy i Świata International Dance Organization w stylach modern, jazz i taniec klasyczny. Występował m.in. w TM Roma, Mazowieckim Teatrze Muzycznym oraz Teatrze Cieni. To także finalista największych tanecznych programów telewizyjnych „You Can Dance. Po Prostu Tańcz”, „Got To Dance. Tylko Taniec” i „World of Dance Polska”. Współpracował również z Roksaną Węgiel podczas Eurowizji Junior. Jego podopieczni wielokrotnie stawali na podium Mistrzostw Polski, Europy i Świata International Dance Organization.