Niebezpieczna pogoda na sylwestra 2025? Takiej aury nie widziano od dziesiątek lat! Niczym w PRL-u, ale z jednym wyjątkiem. Pogoda na 31 grudnia 2025

Po świątecznych mrozach, Polska znajdzie się pod wpływem wyżu znad Atlantyku, przynosząc ocieplenie i zachmurzenie.

W sobotę spodziewane są marznące mżawki, a w niedzielę możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu.

Porywisty wiatr, osiągający do 70 km/h, będzie towarzyszył zmiennej pogodzie, a Sylwester przyniesie niewielkie opady śniegu.

Czy nadchodzące dni przyniosą nam prawdziwą zimę, czy tylko jej namiastkę? Sprawdź szczegóły prognozy!

Kiedy spadnie śnieg? Pogoda na weekend po świętach?

Ostatnie dwa dni w pogodzie upłynęły pod znakiem mrozów. W Wigilię 2025 przyszło potężne ochłodzenie i praktycznie na terenie całego kraju odnotowano mrozy na poziomie -10 stopni Celsjusza. Choć może tego rodzaju mrozy dawniej były na porządku dziennym to w tym roku było to pierwsze tak odczuwalne ochłodzenie. Oznaczało to, że nasze organizmy nie były jeszcze przygotowane i faktycznie można było zmarznąć. Ku niepocieszeniu wielu osób mróz nie przyniósł opadów śniegu. Białe Boże Narodzenie było jedynie w górach i na południu Polski.

W ciągu najbliższe nocy z 26 na 27 grudnia pogoda w Polsce będzie kształtowana przez stabilny wyż znad Atlantyku. Z północnego zachodu nadciągnie ciepłe powietrze, co przyniesie pochmurną pogodę. Lokalnie prognozowane są mgły mocno ograniczające widoczność. W ciągu dnia do głosu dojdzie niż Peda znad Finlandii, który przyniesie połączenie ciepłych i chłodnych frontów atmosferycznych. W sobotę, 27 grudnia na terenie większości kraju będzie pochmurnie. Na wschodzie synoptycy przestrzegają przed mżawkami, które będą szybko zamarzać. W efekcie na ulicach i chodnikach może być bardzo ślisko. Temperatura będzie się wahać od 0 do -5 stopni Celsjusza. Meteorolodzy zwracają jedna uwagę na porywiste wiatry. Na Pomorzu oraz w północno-wschodniej Polsce wiać może nawet do 70 kilometrów na godzinę. W niedziele, 28 grudnia może się w końcu rozpogodzić. Pojawią się przelotne opady deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu. Nadal będzie mocno wiało. Pogoda w kolejnych dniach będzie podobna. Przelotne opady śniegu będą mieszały się z niewielkim mrozem i porywistym wiatrem.

Pogoda na sylwestra 2025

Czy jest nadzieja na śnieg na sylwestra 2025? Pierwsze prognozy nie dają na to wielkiej szansy. Pogoda w ostatni dzień 2025 roku przyniesie niewielkie rozpogodzenia, a także temperaturę na poziomie -4 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum Polski oraz -1 na zachodzie. Nadal ma dość mocno wiać z północnego zachodu. Noc sylwestrowa może przynieść niewielkie opady śniegu i narastające zachmurzenie. Również 1 stycznia 2026 przywita nas umiarkowanym śniegiem oraz wiatrami, które na północy kraju mogą być porywiste. Można zatem rzec, że temperaturowo czeka nas pogoda niczym w PRL-u. Zamiast jednak pokrywy śnieżnej czeka nas silny wiatr.