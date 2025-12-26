Ministerstwo Edukacji wprowadza rewolucyjne zmiany w kalendarzu ferii zimowych 2026, dzieląc Polskę na trzy, a nie cztery, regiony.

Nowy podział ma równomierniej rozłożyć ruch turystyczny, co oznacza, że warto już teraz sprawdzić terminy dla swojego województwa.

Artykuł prezentuje popularne kierunki na zimowy wypoczynek w Polsce, takie jak Tatry, Karkonosze czy Beskidy, oraz propozycje zagraniczne, od Alp po ciepłe kraje.

Odkryj pełny kalendarz ferii 2026 i zainspiruj się do zaplanowania niezapomnianego zimowego urlopu, zarówno w kraju, jak i za granicą!

Kiedy są ferie zimowe 2026? Terminy w każdym województwie

Ferie w 2026 roku będą wyglądały zupełnie inaczej niż dotychczas. MEN zmienił terminy zimowej przerwy w szkole. To pierwsza od wielu lat zmiana, która łączy województwa w trzy większe grupy. Jak tłumaczy ministerstwo, ma to uporządkować kalendarz i równomierniej rozłożyć ruch turystyczny.

Kalendarz ferii zimowych 2026

19 stycznia – 1 lutego 2026: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko‑mazurskie

2 lutego – 15 lutego 2026: dolnośląskie, kujawsko‑pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie

16 lutego – 1 marca 2026: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie

Gdzie spędzić ferie zimowe 2026 w Polsce?

Tatry i Podhale

Zakopane, Białka Tatrzańska, Bukowina i okolice to pewniak dla rodzin oraz osób szukających różnorodnej infrastruktury narciarskiej. Po aktywnym dniu można odpocząć w licznych termach i aquaparkach. Kurorty te w 2026 roku ponownie zapowiadają rekordowe obłożenie, dlatego warto rezerwować noclegi z dużym wyprzedzeniem.

Karpacz i Szklarska Poręba

Karkonosze przyciągają świetnymi warunkami narciarskimi, a jednocześnie oferują mniej zatłoczone trasy niż Podhale. To idealny wybór dla fanów aktywnego wypoczynku, ale także rodzin ceniących dostępność atrakcji pozanarciarskich.

Beskidy – Szczyrk, Wisła, Ustroń

Region od lat rozwija infrastrukturę, oferując zarówno duże ośrodki narciarskie, jak i przyjazne rodzinom pensjonaty. To świetna alternatywa dla osób szukających miejsca o bardziej lokalnym klimacie.

Warmia i Mazury zimą

Choć to nie kierunek stricte narciarski, region oferuje zimowy relaks, kuligi, lodowe krajobrazy oraz hotele SPA idealne na ferie poza górskim szczytem sezonu.

Gdzie wyjechać na ferie zimowe 2026 za granicę?

Alpy (Włochy, Austria, Szwajcaria)

Szerokie stoki, doskonała infrastruktura i duży wybór hoteli rodzinnych sprawiają, że Alpy pozostają numerem jeden dla narciarzy. Szczególnie chętnie wybierane są okolice Dolomitów, Tyrolu oraz regiony przyjazne rodzinom z dziećmi.

Słowacja – Tatry Wysokie

Bliskość Polski, dobre ceny i świetne ośrodki narciarskie (np. Jasná) sprawiają, że jest to kierunek idealny dla osób, które chcą uniknąć długiej podróży, a jednocześnie skorzystać z nowoczesnych stoków.

Czechy – Karkonosze i Jesioniki

Popularne dzięki dogodnym dojazdom oraz atrakcyjnym cenom noclegów i skipassów. Idealny kierunek dla rodzin i początkujących narciarzy.

Gdzie na ferie zimowe 2026 w ciepłym klimacie?

Turcja to doskonały kierunek na zimowy wypoczynek. Wiele biur podróży oferuje atrakcyjne pakiety all-inclusive, które obejmują przelot, zakwaterowanie i wyżywienie. Możesz cieszyć się ciepłym klimatem, zwiedzać zabytki i relaksować się w luksusowych kurortach.

Egipt to kolejny popularny kierunek na zimowe wakacje. Dzięki ofertom last minute można znaleźć bardzo korzystne ceny. W Egipcie możesz zwiedzać starożytne piramidy, nurkować w Morzu Czerwonym i cieszyć się słońcem przez cały rok. Kolejnym kierunkiem, który warto, wziąć pod uwagę, jest Tunezja. Kraj oferuje piękne plaże, zabytki i ciepły klimat przez cały rok.

Warto zwrócić uwagę także na Grecję. Choć to kraj bardziej znany z letnich wakacji, oferuje również wiele atrakcji zimą. Wyspy takie jak Kreta czy Rodos są mniej zatłoczone, a ceny są znacznie niższe niż w sezonie letnim. To idealne miejsce na spokojny wypoczynek i zwiedzanie historycznych miejsc.

Kolejny kierunek na liście to Hiszpania. Kraj, który oferuje wiele możliwości na zimowy wypoczynek. Możesz wybrać się na Costa del Sol, gdzie nawet zimą panuje łagodny klimat, lub zwiedzać miasta takie jak Barcelona czy Madryt. Wiele biur podróży oferuje atrakcyjne pakiety na zimowe wakacje.

Nie zapominajmy także o Malcie. Jeśli lubisz zwiedzać bez upałów, ale doceniasz słońce, niesamowite krajobrazy i barokowe miasteczka, które wyglądają jak z pocztówki, to ta niewielka wyspa będzie idealna zarówno na city-brak, jak i tygodniowy wyjazd.