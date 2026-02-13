Najlepsze miejsca na wzmocnienie więzi i stworzenie niezapomnianych wspomnień w Walentynki!

Zamiast wybierać klasyczne upominki walentynkowe (które często szybko znikają z pamięci), wyprawa zagraniczna może być niezapomnianym prezentem, pozwalającym stworzyć nowe wspomnienia i odświeżyć relacje miłosne – 26% podróżnych twierdzi, że podczas pobytu za granicą „czuje się bardziej swobodnie”.

Trend Catching Flights and Feelings – wyróżniony przez Skyscanner – pokazuje, że podróże są sposobem na poznawanie nowych ludzi – 49% podróżujących twierdzi, że wyjechało lub rozważało wyjazd za granicę specjalnie po to, aby poznać nowe osoby. Odzwierciedla to wzrost popularności podróży motywowanych nawiązywaniem nowych relacji, w tym wyjazdów par mających na celu pogłębienie istniejących więzi.

Przed tegorocznymi Walentynkami Skyscanner wyróżnił kierunki podróży, które mogą posłużyć za inspirację last minute i z pewnością pozostawią ślad w sercu i pamięci.

Pomysły na romantyczne wyprawy:

Genua, Włochy. Loty w lutym od 150 zł

Romantyczne spacery wąskimi uliczkami, zachód słońca w porcie, a na kolację… pesto alla genovese! To prosty przepis na walentynkowy city break. Warto odwiedzić bajkowe Boccadasse lub wybrać się dalej – do klimatycznego Portofino. Włochy to idealne miejsce na nowe znajomości, a wieczorne aperitivo w centrum sprzyja rozmowom.

Phuket, Tajlandia. Loty w lutym od 2 400 zł

Plaże, rejs na okoliczne wyspy i zachody słońca na Promthep Cape robią wrażenie nawet na długoletnich parach. Wspólne nurkowanie lub snorkeling to szybki sposób na „reset” i budowanie wspólnych wspomnień. Nocne targi i beach bary pomogą w nawiązaniu przyjaźni na lata.

Evenes, Norwegia. Loty w lutym od 715 zł

Zimowa północ jest stworzona do bliskości: wspólne polowanie na zorzę polarną i cisza fiordów brzmią bajkowo. Okolica daje świetny punkt startowy na odkrycie Lofotów i surowych, filmowych krajobrazów. To kierunek dla fanów przygód!

Nha Trang, Wietnam. Loty w lutym od 3 700 zł

Wschód słońca nad zatoką i spokojny spacer po plaży to prosta, ale bardzo skuteczna recepta na walentynkowy urlop we dwoje. Rejs po okolicznych wysepkach pozwoli na odrobinę przygody. Wieczorem warto ruszyć do miejscowych restauracji z owocami morza – przy wspólnym stole łatwo poznać rytm lokalnego życia.

Fuerteventura, Hiszpania. Loty w lutym od 419 zł

Wyspa jest idealna na lekcje surfingu lub kitesurfingu – wspólne aktywności i dużo śmiechu to przepis na udaną randkę. Luźna atmosfera miasteczek sprawia, że łatwo poznać nowe osoby z całego świata. A szerokie, złote plaże i wydmy w Corralejo świetnie nadają się na romantyczne spacery o zachodzie słońca.

Skyscanner umożliwia podróżnym odkrywanie miejsc, które budzą romantyczne uczucia i umacniają więzi. Od spontanicznych city breaków po spokojne wypady na plażę lub pełne przygód wyprawy w góry – Skyscanner zapewnia narzędzia, które pomogą spełnić te marzenia:

Odkryj nieograniczoną inspirację: skorzystaj z funkcji wyszukiwania „Podróże w dowolnym kierunku”, aby znaleźć pomysły na nieoczekiwane romantyczne miejsca, niezależnie od budżetu i upodobań.

Znajdź najlepszą ofertę: porównaj miliony lotów, hoteli i opcji wynajmu samochodów, aby mieć pewność, że idealna podróż będzie również najkorzystniejsza finansowo.

Planuj bez wysiłku: prosta, intuicyjna obsługa sprawia, że znalezienie i rezerwacja idealnej podróży walentynkowej jest bezstresowa, dzięki czemu pary (i nie tylko!) mogą skupić się na ekscytacji związanej z nadchodzącą przygodą.