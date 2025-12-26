Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Skolim pojawił się w studiu "Faktu", gdzie początkowo rozmowa toczyła się w spokojnym, świątecznym klimacie. Artysta mówił o domowych tradycjach, rodzinie oraz intensywnych przygotowaniach do "Sylwestrowej Mocy Przebojów". Szybko jednak temat zszedł na kulisy show-biznesu i jego znacznie mniej przyjemną stronę. Zaczęły się pytania o Zenka Martyniuka i jego relację z synem Danielem. Okazuje się, że w tym temacie Skolim ma sporo do powiedzenia.

Rodzinny koszmar Martyniuków trwa! Skolim komentuje poczynania Daniela

W ostatnich miesiącach Daniel Martyniuk znów znalazł się w centrum skandalu. Głośne nagrania publikowane w mediach społecznościowych, publiczne pretensje wobec rodziców oraz wcześniejsze incydenty, jak awaryjne lądowanie samolotu po locie z Hiszpanii, sprawiły, że nazwisko Martyniuków ponownie trafiło na czołówki portali. Co ciekawe, mimo kolejnych kontrowersji wizerunek Zenka Martyniuka pozostaje niemal nienaruszony.

Zdaniem Skolima to efekt świadomego odcięcia się od konfliktowego syna. Dodał też, że każdy rodzic w podobnej sytuacji przeżywa ogromny ciężar emocjonalny, nawet jeśli nie pokazuje tych emocji publicznie.

Bardzo słusznie zauważyłeś, że to wyprawia jego syn, a nie on. Wiesz, czasem trudno to rozdzielić. Możesz się wstydzić za ojca, za mamę, za brata. Wiadomo, że może ci w głębi duszy być przykro, natomiast myślę, że każdy z nas członkom naszych rodzin i przyjaciołom życzy jak najlepiej, także nikt z nas nie chciałby takiej sytuacji - powiedział Skolim w "Fakcie".

