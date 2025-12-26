Rodzinny koszmar Martyniuków trwa! Skolim komentuje poczynania Daniela

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-12-26 15:23

Od jakiegoś czasu relacje Zenka Martyniuka z jego synem Danielem nie należą do najlepszych. Dowodem są InstaStories, które syn króla disco polo chętnie publikuje w sieci. Niedawno w sprawie relacji dwóch panów postanowił wypowiedzieć się... Skolim. Z jego ust padły mocne słowa o odpowiedzialności, rodzinie i aferach, które od miesięcy elektryzują opinię publiczną. Powinien się wtrącać?

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Skolim pojawił się w studiu "Faktu", gdzie początkowo rozmowa toczyła się w spokojnym, świątecznym klimacie. Artysta mówił o domowych tradycjach, rodzinie oraz intensywnych przygotowaniach do "Sylwestrowej Mocy Przebojów". Szybko jednak temat zszedł na kulisy show-biznesu i jego znacznie mniej przyjemną stronę. Zaczęły się pytania o Zenka Martyniuka i jego relację z synem Danielem. Okazuje się, że w tym temacie Skolim ma sporo do powiedzenia.

Zobacz też: Pierwszy dzień świąt zamienił się w koszmar! Daniel Martyniuk znowu atakuje

Rodzinny koszmar Martyniuków trwa! Skolim komentuje poczynania Daniela

W ostatnich miesiącach Daniel Martyniuk znów znalazł się w centrum skandalu. Głośne nagrania publikowane w mediach społecznościowych, publiczne pretensje wobec rodziców oraz wcześniejsze incydenty, jak awaryjne lądowanie samolotu po locie z Hiszpanii, sprawiły, że nazwisko Martyniuków ponownie trafiło na czołówki portali. Co ciekawe, mimo kolejnych kontrowersji wizerunek Zenka Martyniuka pozostaje niemal nienaruszony.

Zobacz też: Tuż przed Wigilią Daniel Martyniuk znów uderza we własne dziecko. I w rodziców. Jakie będą święta?

Zdaniem Skolima to efekt świadomego odcięcia się od konfliktowego syna. Dodał też, że każdy rodzic w podobnej sytuacji przeżywa ogromny ciężar emocjonalny, nawet jeśli nie pokazuje tych emocji publicznie.

Bardzo słusznie zauważyłeś, że to wyprawia jego syn, a nie on. Wiesz, czasem trudno to rozdzielić. Możesz się wstydzić za ojca, za mamę, za brata. Wiadomo, że może ci w głębi duszy być przykro, natomiast myślę, że każdy z nas członkom naszych rodzin i przyjaciołom życzy jak najlepiej, także nikt z nas nie chciałby takiej sytuacji - powiedział Skolim w "Fakcie".

Zobacz też: Młody Martyniuk nie odpuszcza ojcu nawet w święta. Wyśmiał go i zwyzywał. "Ty discopolowcu! Nara typie"

Zobacz naszą galerię: Rodzinny koszmar Martyniuków trwa! Skolim komentuje poczynania Daniela

Skolim broni Daniela Martyniuka. Nie róbmy z ludzi potworów
23 zdjęcia
Sonda
Co sądzisz o sytuacji Daniela Martyniuka?
Daniel Martyniuk jednak pojawił się na chrzcie syna! Kilka dni wcześniej wywołał aferę w samolocie
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZENON MARTYNIUK
Skolim
DANIEL MARTYNIUK