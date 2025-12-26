Opolskie: Brak fragmentu szyny kolejowej, służby postawione na nogi. Są wstępne ustalenia

Służby zostały powiadomione o sprawie w piątek (26 grudnia) chwilę po południu. Ubytek znajduje się na linii kolejowej nr 137 relacji Sławięcice - Rudziniec. O szczegóły zapytaliśmy policję. – Ok. godz. 12.30 funkcjonariusze SOK zawiadomili nas o ubytku w szynie kolejowej o długości ok. 20 cm. Na miejscu zjawili się funkcjonariusze policji z Kędzierzyna-Koźla oraz CBŚP, powiadomiono również ABW. W czynnościach brały udział psy tropiące oraz funkcjonariusze rozpoznania minerskiego – przekazała „Super Expressowi” podkom. Marta Białek z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Na miejsce przyjechał również przedstawiciel PKP. – Obecni na miejscu w trakcie oględzin specjaliści PKP wstępnie orzekli, że uszkodzenie mogło powstać wskutek bardzo niskiej temperatury powietrza – wyjaśniła policjantka. Podkom. Białek dodała, że z uwagi na zagrożenie dywersją każde takie zgłoszenie traktowane jest bardzo poważnie.

Takie wiaodmości budza niepokój po tym, jak dywrrsanci próbowali doprowadzić do katastrofy kolejowej na trasie Warszawa-Lublin. W miniony weekend doszło do dwóch incydentów, które szef MSWiA Marcin Kierwiński określił jako „haniebny akt dywersji na kolei”. Sprawcy wysadzili część szyny i zamontowali metalową obejmę mającą wykoleić pociąg. Celowe uszkodzenie torów mogło doprowadzić do tragedii. Sprawą zajmuje się specjalny zespół śledczy. W odpowiedzi na zagrożenie, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział zwiększenie zaangażowania wojska. Kluczowe dla bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej linie we wschodniej Polsce będą patrolowane nie tylko przez terytorialsów, ale także z powietrza. Więcej o sprawie przeczytasz TUTAJ.