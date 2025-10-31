Straszny wypadek na obwodnicy Brzegu. Zginął policjant

Konrad Marzec
2025-10-31 13:46

Piątkowa tragedia na obwodnicy Brzegu (województwo opolskie). 56-letni rowerzysta zginął na miejscu. Okazało się, że to policjant, który jechał na służbę. Przyczyny i okoliczności tragedii są wyjaśniane pod nadzorem prokuratury.

Policjant zginął na obwodnicy Brzegu

Autor: Kujawsko-pomorska policja/ Materiały prasowe Policjant zginął na obwodnicy Brzegu

Tragiczny wypadek na obwodnicy Brzegu. Nie żyje policjant

Do tragedii doszło przed godziną 7:30 na DK nr 94 w województwie opolskim. Mundurowi wyjaśniają teraz okoliczności śmierci kolegi. Na ten moment wiadomo, że rowerzysta został potrącony przez 29-latkę, która kierowała osobową Skodą. - W wyniku poniesionych obrażeń na miejscu zginął kierujący jednośladem. Trwają czynności pod nadzorem brzeskiej prokuratury - przekazała w godzinach porannych Patrycja Kaszuba, oficer prasowa z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Przez kilka godzin droga była zablokowana. Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Apel o ostrożność w okresie Wszystkich Świętych

Redakcja "Super Expressu" przyłącza się do apeli służb. Chodzi o ostrożność w okresie Wszystkich Świętych. Na drogach obserwujemy wzmożony ruch. Należy uważać również w rejonach cmentarzy. Siadajmy za kierownicą zawsze trzeźwi i wypoczęci. Zachowajmy ostrożność w rejonie przejść dla pieszych, przy cmentarzach i kościołach – to miejsca, gdzie ruch pieszych jest szczególnie duży - apelują w komunikacie przedstawiciele KWP w Opolu.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

