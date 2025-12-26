Do sieci trafiło nagranie z pogrzebu Agnieszki Maciąg. "To był dla nas zaszczyt". Tak pożegnał ją dom pogrzebowy

Agnieszka Maciąg, ikona polskiej mody lat 90., znana również jako autorka książek o zdrowym i świadomym życiu, odeszła 27 listopada 2025 roku w wieku 56 lat. Informację o jej śmierci przekazał poruszony mąż, Robert Wolański, we wzruszającym wpisie w mediach społecznościowych. "Dzisiaj zgasło moje Słońce" – napisał, łamiąc serca tysięcy Polaków, fanów Agnieszki.

Mało kto wiedział, że Maciąg przez wiele miesięcy toczyła cichą walkę z nowotworem. Gwiazda od lat unikała medialnego zgiełku i skupiła się na życiu rodzinnym oraz pracy nad książkami promującymi zdrowie. Niestety kilka miesięcy temu ciężka choroba onkologiczna powróciła i okazała się zbyt silna nawet dla Maciąg.

Zobacz także: Mąż Maciąg wzrusza do łez wpisem o zmarłej żonie. Internauci łkają razem z nim

Pogrzeb Agnieszki Maciąg

18 dni po śmierci gwiazdy, w poniedziałek 15 grudnia, odbył się długo oczekiwany pogrzeb Agnieszki. Ceremonia na Cmentarzu Powązki Wojskowe była pełna wzruszeń, ale też spokoju i miłości. Uroczystość miała charakter świecki i odbyła się bez tradycyjnych symboli religijnych, za to z mantrami w tle. Spokój i duchowa głębia były znakiem rozpoznawczym Agnieszki, która w swoich książkach uczyła, jak żyć pełnią życia i świadomie korzystać z każdej chwili.

Na sali żałobnej zamiast trumny pojawiła się ozdobna urna, a obok niej kolorowe zdjęcie Maciąg, na którym wyglądała na szczęśliwą. Urnę przenosiły wyłącznie kobiety, co wiele mówiło o niecodziennym charakterze pochówku. Na urnie widniał wyjątkowy napis stanowiący jakby ostatnią wiadomość od samej Agnieszki: "Od Ciebie przyszłam i do Ciebie wracam".

Zobacz także: Węgrowska zaatakowała męża Agnieszki Maciąg. Teraz się tłumaczy: "Też ją kochałam"

Na grobie pojawiły się kwiaty od męża i dzieci, którzy na zawsze pożegnali swoją ukochaną żonę i mamę:

Ukochanej Żonie i Mamie Robert, Helena, Michał.

Agnieszka Maciąg zostawiła po sobie piękne dziedzictwo - nie tylko zdjęcia z wybiegu i bestsellery o zdrowym życiu, ale przede wszystkim świadectwo człowieka, który kochał życie i innych ludzi.

Zobacz także: Pierwsze święta bez Agnieszki Maciąg. Jej dzieci i mąż będą tęsknić. Tak spędzali ten wyjątkowy czas

Dom pogrzebowy pożegnał Maciąg krótkim nagraniem

Napiszę krótko - to był dla nas zaszczyt - czytamy na instagramowym profilu domu pogrzebowego Mój anioł, który obsługiwał uroczystość pogrzebową Agnieszki Maciąg.

Niedawno do sieci trafiło krótkie wideo z ceremonii. Ta była w całości nagrywana dronem. Znajdziecie je niżej.

Zobacz także: Myśleli, że widzieli wszystko… ale to wiele zmienia! Takie sceny na pogrzebie Agnieszki Maciąg

Zobacz więcej zdjęć. Agnieszka Maciąg zmarła miesiąc przed świętami. Dla jej rodziny to wyjątkowo trudny czas