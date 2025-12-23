Węgrowska zaatakowała męża Agnieszki Maciąg. Teraz się tłumaczy: „Też ją kochałam”

Jedno zdanie wystarczyło, by rozpętać medialną burzę. Iwona Węgrowska publicznie uderzyła w męża zmarłej Agnieszki Maciąg, zarzucając mu „żerowanie” na pamięci ukochanej. Internet zawrzał, a na piosenkarkę spadła fala krytyki. Teraz Węgrowska tłumaczy się ze swoich słów i próbuje wyciszyć aferę. „Ciężko mi się to czytało” – przekonuje.

  • Iwona Węgrowska publicznie skrytykowała męża zmarłej Agnieszki Maciąg, zarzucając mu „żerowanie” na pamięci żony.
  • Jej słowa wywołały ogromną burzę w sieci – internauci oskarżyli ją o brak empatii i atak w czasie żałoby.
  • Pod presją krytyki Węgrowska zaczęła się tłumaczyć: „Też ją kochałam. Ciężko mi się czytało pewne rzeczy”.

Ostre słowa po śmierci Agnieszki Maciąg

Śmierć Agnieszki Maciąg wstrząsnęła nie tylko jej bliskimi, ale także fanami i środowiskiem show-biznesowym. Po odejściu modelki i autorki książek jej mąż, Robert Wolański, zaczął publikować w mediach społecznościowych wspomnienia, refleksje i wpisy poświęcone zmarłej żonie. To właśnie te treści wywołały gwałtowną reakcję Iwony Węgrowskiej. Piosenkarka nie gryzła się w język. W emocjonalnym wpisie zaapelowała do męża Maciąg, by – jak napisała – „nie żerował na tej pięknej istocie” i pozwolił innym przeżyć żałobę w spokoju. Słowa były mocne, a ich wydźwięk jednoznaczny.

Internet nie zostawił na Węgrowskiej suchej nitki

Wpis Węgrowskiej natychmiast obiegł sieć i wywołał lawinę komentarzy. Wielu internautów uznało jej słowa za niestosowne, zbyt ostre i kompletnie nie na miejscu – zwłaszcza w kontekście świeżej żałoby. Piosenkarka znalazła się w ogniu krytyki. Zarzucano jej brak empatii, wtrącanie się w cudze przeżywanie straty i publiczny atak na człowieka, który właśnie stracił żonę. Presja była tak duża, że Węgrowska postanowiła ponownie zabrać głos.

„Też ją kochałam” – Węgrowska się tłumaczy

Po fali krytyki Iwona Węgrowska opublikowała oświadczenie, w którym zaczęła tłumaczyć się ze swoich słów. Zapewniła, że nie miała złych intencji i że jej emocjonalna reakcja wynikała z osobistego przeżywania straty.

Też ją kochałam. Ciężko mi się czytało pewne rzeczy

– przekonywała, podkreślając, że jej wpis był efektem emocji, a nie chęci ataku czy ranienia kogokolwiek. Węgrowska dodała również, że jeśli kogoś uraziła, to przeprasza, a jej celem nie było podsycanie konfliktu, lecz wyrażenie własnego bólu i sprzeciwu wobec tego, co uznała za nieodpowiednie.

Choć piosenkarka próbuje łagodzić sytuację, temat wciąż budzi ogromne emocje. Sprawa pokazuje, jak cienka jest granica między osobistym komentarzem a publicznym atakiem – zwłaszcza gdy w grę wchodzą żałoba, pamięć o zmarłej osobie i ogromna wrażliwość opinii publicznej.

