Mąż Agnieszki Maciąg czule wspomina ich wspólne święta. "Świadectwo wiary, nadziei i miłości"

Agnieszka Maciąg odeszła po ciężkiej chorobie. W sieci żyje nadal

W latach 90. i na początku XXI wieku Agnieszka Maciąg była jedną z największych gwiazd w Polsce. Sukcesy odnosiła w ojczyźnie, ale również na świecie. Piękna modelka brała udział w pokazach mody najważniejszych projektantów. Największą wartością zawsze była rodzina. Była u szczytu sławy, gdy w 1992 roku urodziła syna Michała.

Kilka lat temu na własnych warunkach postanowiła wycofać się z show-biznesu. Z czasem Agnieszka Maciąg odnalazła swoje nowe powołanie. Po narodzinach córki w 2012 roku skupiła się na rozwoju osobistym i duchowym. Tworzyła warsztaty, książki i webinary, w których pomagała innym w samorozwoju. Skupiła wokół siebie grupę wiernych obserwatorek, które teraz ogromnie przeżywają jej śmierć. To właśnie z nimi kilka miesięcy temu podzieliła się wiadomością o nawrocie choroby.

Agnieszka Maciąg odeszła 27 listopada. Przykrą wiadomość przekazał w mediach społecznościowych jej mąż, fotograf Robert Wolański. To on podjął również decyzję, że Agnieszka będzie nadal "obecna" na Instagramie. Gwiazda była bowiem do samego końca aktywna w sieci, gdzie regularnie utrzymywała kontakt ze swoimi obserwatorkami. Dzieliła się z nimi swoimi przemyśleniami, cytatami i refleksjami, a także zachęcała do zdrowego stylu życia.

Zobacz również: Syn Agnieszki Maciąg pożegnał ukochaną mamę. Do końca wierzył, że wygra z chorobą

Mąż Agnieszki Maciąg czule wspomina ich wspólne święta

Internetowe profile Agnieszki Maciąg pozostają aktywne. To właśnie tam Robert Wolański publikuje jej wiersze oraz osobiste wspomnienia, podkreślając, że w ten sposób jej głos wciąż może wybrzmiewać. W ostatnich dniach zamieszcza treści związane ze świętami. Opisuje wspólne pieczenie i gotowanie.

Maciąg uwielbiała gotować. Napisała również kilka książek kucharskich, w tym "Smak Świąt". Na kilka dni przed świętami na Instagramie pojawiło się wspomnienie wspólnego przygotowania faszerowanego karpia.

Kiedy poznałem Agnieszkę miałem nieco inne świąteczne menu wyniesione z mojego domu. [...] Kiedy jednak zaczęliśmy wspólnie z Agnieszką gotować i przygotowywać potrawy na Wigilię odkryłem kilka potraw które szczerze mnie zaskoczyły. Jedną z nich była… ryba faszerowana. Na Wigilię - z karpia. To była pozycja obowiązkowa uwielbiana przez Michała i przeze mnie. To potrawa z rodzinnego domu Agnieszki obecna zawsze na ich wigilijnym stole - wspomina Robert Wolański.

Pod wpisem pojawiły się pełne entuzjazmu komentarze. Internauci nie kryją wzruszenia zachwycając się ogromną miłością, jaka łączyła modelkę i jej ukochanego.

Jakie to piękne i wzruszające bardzo, że kontynuuje Pan tu na IG (które jest częścią dziedzictwa Agnieszki🤍) wpisy i przypomina o wdzięczności i radości Świąt; Niesamowite jaką ma Pan moc, żeby pisać, opowiadać i żyć. Wielkie świadectwo wiary, nadziei i miłości; Jak pięknie Agnieszka żyje w Panu i w Was; Jakie ciepłe wspomnienia. Przytulam Was.

Zobacz również: Była jedną z największych gwiazd lat 90. Agnieszka Maciąg zagrała w klipie legendarnej grupy

QUIZ. Niezapomniani. Kalina Jędrusik. Co o niej pamiętasz? Pytanie 1 z 10 W jakim mieście urodziła się Kalina Jędrusik? Częstochowie Lidzbark Augustowie Następne pytanie