Mąż Agnieszki Maciąg czule wspomina ich wspólne święta. "Świadectwo wiary, nadziei i miłości"

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2025-12-20 21:14

Agnieszka Maciąg odeszła 27 listopada po ciężkiej chorobie. Pozostawiła pogrążonych w żałobie bliskich - męża, syna i córkę, którzy teraz przygotowują się do pierwszych świąt bez niej. Ciągle żyje instagramowy profil modelki, na którym jej ukochany dzieli się pięknymi wspomnieniami.

Agnieszka Maciąg odeszła po ciężkiej chorobie. W sieci żyje nadal 

W latach 90. i na początku XXI wieku Agnieszka Maciąg była jedną z największych gwiazd w Polsce. Sukcesy odnosiła w ojczyźnie, ale również na świecie. Piękna modelka brała udział w pokazach mody najważniejszych projektantów. Największą wartością zawsze była rodzina. Była u szczytu sławy, gdy w 1992 roku urodziła syna Michała.

Kilka lat temu na własnych warunkach postanowiła wycofać się z show-biznesu. Z czasem Agnieszka Maciąg odnalazła swoje nowe powołanie. Po narodzinach córki w 2012 roku skupiła się na rozwoju osobistym i duchowym. Tworzyła warsztaty, książki i webinary, w których pomagała innym w samorozwoju. Skupiła wokół siebie grupę wiernych obserwatorek, które teraz ogromnie przeżywają jej śmierć. To właśnie z nimi kilka miesięcy temu podzieliła się wiadomością o nawrocie choroby.

Agnieszka Maciąg odeszła 27 listopada. Przykrą wiadomość przekazał w mediach społecznościowych jej mąż, fotograf Robert Wolański. To on podjął również decyzję, że Agnieszka będzie nadal "obecna" na Instagramie. Gwiazda była bowiem do samego końca aktywna w sieci, gdzie regularnie utrzymywała kontakt ze swoimi obserwatorkami. Dzieliła się z nimi swoimi przemyśleniami, cytatami i refleksjami, a także zachęcała do zdrowego stylu życia. 

Zobacz również: Syn Agnieszki Maciąg pożegnał ukochaną mamę. Do końca wierzył, że wygra z chorobą

Mąż Agnieszki Maciąg czule wspomina ich wspólne święta

Internetowe profile Agnieszki Maciąg pozostają aktywne. To właśnie tam Robert Wolański publikuje jej wiersze oraz osobiste wspomnienia, podkreślając, że w ten sposób jej głos wciąż może wybrzmiewać. W ostatnich dniach zamieszcza treści związane ze świętami. Opisuje wspólne pieczenie i gotowanie.

Maciąg uwielbiała gotować. Napisała również kilka książek kucharskich, w tym "Smak Świąt". Na kilka dni przed świętami na Instagramie pojawiło się wspomnienie wspólnego przygotowania faszerowanego karpia.

Kiedy poznałem Agnieszkę miałem nieco inne świąteczne menu wyniesione z mojego domu. [...] Kiedy jednak zaczęliśmy wspólnie z Agnieszką gotować i przygotowywać potrawy na Wigilię odkryłem kilka potraw które szczerze mnie zaskoczyły. Jedną z nich była… ryba faszerowana. Na Wigilię - z karpia. To była pozycja obowiązkowa uwielbiana przez Michała i przeze mnie. To potrawa z rodzinnego domu Agnieszki obecna zawsze na ich wigilijnym stole - wspomina Robert Wolański.

Pod wpisem pojawiły się pełne entuzjazmu komentarze. Internauci nie kryją wzruszenia zachwycając się ogromną miłością, jaka łączyła modelkę i jej ukochanego.

Jakie to piękne i wzruszające bardzo, że kontynuuje Pan tu na IG (które jest częścią dziedzictwa Agnieszki🤍) wpisy i przypomina o wdzięczności i radości Świąt;

Niesamowite jaką ma Pan moc, żeby pisać, opowiadać i żyć. Wielkie świadectwo wiary, nadziei i miłości;

Jak pięknie Agnieszka żyje w Panu i w Was;

Jakie ciepłe wspomnienia. Przytulam Was.

Zobacz również: Była jedną z największych gwiazd lat 90. Agnieszka Maciąg zagrała w klipie legendarnej grupy

Agnieszka Maciąg, Robert Wolański
29 zdjęć

Polecany artykuł:

Przejmujące słowa Anny Nowak-Ibisz na pogrzebie Maciąg. Zwróciła się do jej 13-…
Super Express Google News
QUIZ. Niezapomniani. Kalina Jędrusik. Co o niej pamiętasz?
Pytanie 1 z 10
W jakim mieście urodziła się Kalina Jędrusik?
Pogrzeb Agnieszki Maciąg. Nietypowa ceremonia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AGNIESZKA MACIĄG