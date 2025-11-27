Była jedną z największych gwiazd lat 90. Agnieszka Maciąg zagrała w klipie legendarnej grupy

Agnieszka Maciąg odnosiła sukcesy nie tylko w świecie mody

27 listopada odeszła Agnieszka Maciąg. Przykrą informację potwierdził mąż modelki, Robert Wolański. Na razie nie jest znana dokładna przyczyna śmierci. Maciąg przed laty zmagała się z nowotworem. W marcu tego roku przekazała, że choroba powróciła. Nie opowiadała jednak o swoich zmaganiach publicznie.

Agnieszka Maciąg urodziła się 9 maja 1969 roku w Białymstoku. Od dziecka zainteresowana była sztuką. Ukończyła liceum plastyczne. Po maturze studiowała dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawski oraz psychologię i kulturoznawstwo w warszawskiej SWPS. Studia podjęła, gdy była u szczytu sławy.

Kiedy zaczynałam pracę modelki, wszyscy mówili mi, że to będzie bardzo krótki żywot, więc od zawsze byłam przygotowana na to, że ta praca kiedyś się skończy. W pewnym momencie postanowiłam, że to ja zrezygnuję z niej, zanim ona zrezygnuje ze mnie - tłumaczyła.

W 1989 roku wygrała konkurs dla modelek, organizowanego przez nowojorską agencję Wilhelmina, co otworzyło jej drzwi do międzynarodowej kariery. W kolejnych latach chodziła w pokazach mody największych projektantów, a jej zdjęcia publikowane były w prestiżowych magazynach mody. Regularnie pojawiała się w amerykańskich programach.

Agnieszka Maciąg była muzą De Mono

Po kilku latach podboju świata mody, postanowiła spróbować swoich sił również w innych dziedzinach. W 1996 roku zakończyła karierę międzynarodową. W tym samym roku ukazała się jej debiutancka płyta "Marakesz 5:30". Album utrzymany był w klimacie popu i lekkiej muzyki rozrywkowej lat 90., z charakterystyczną, nastrojową stylistyką. Płytę promowały utwory "Zatrzymaj czas" i tytułowym "Marakesz 5:30".

Muzyczna działalność Agnieszki Maciąg nie odniosła komercyjnego sukcesu. Dla samej modelki był to kolejny ciekawy projekt. Chociaż sama już nic nie nagrała, to chętnie współpracowała z innymi twórcami. Została "twarzą" zespołu De Mono, z którym nagrała kilka teledysków. Wystąpiła m.in. w "Znów jesteś ze mną", "Ostatni pocałunek", "Kamień i aksamit", "Druga w nocy" czy "Wszystko jest na sprzedaż". Razem z zespołem wystąpiła na festiwalu w Sopocie.

Wokalista grupy, Andrzej Krzywy, w rozmowie z Plejadą wspominał współpracę z Agnieszką Maciąg. Wyznał, że poznali się przez przypadek. Jedno spotkanie wystarczyło, by nawiązali owocną współpracę.

Cudowna, wspaniała, skromna osoba. Jedna z najciekawszych i najpiękniejszych polskich modelek. A przy okazji jednak gdzieś zachowała tę ogromną skromność i pokorę. A współpracowało nam się cudownie, bo tak jak mówię, to fantastyczna osoba. Więc pomimo różnicy wzrostu, bo pomiędzy nami było sporo, mieliśmy zawsze ogromną radość i przyjemność w spotkaniach i w pracy. [...] I tak się zaczęła nasza współpraca z zupełnym przypadkiem od spotkania w autobusie. Potem nakręcili wspólnie około dziesięciu teledysków. Więc była naszą ogromną muzą - powiedział Krzywy.

