Gwiazdy żegnają Agnieszkę Maciąg. Kondolencje spływają z całej Polski. "Byłaś Aniołem na ziemi"

Nie żyje Agnieszka Maciąg. Mąż modelki przekazał przykrą wiadomość

W czwartkowe popołudnie media obiegła przykra wiadomość o śmierci Agnieszki Maciąg. Gwiazda lat 90. miała zaledwie 56 lat. Modelka, która odnosiła ogromne sukcesy nie tylko w Polsce, ale i na świecie, kilka lat temu wycofała się z show-biznesu. Była modelka odnalazła swoje nowe powołanie m.in. w astrologii. Skupiła się na pisaniu książek o astrologii i rozwoju duchowym. Dla wielu osób była inspiracją i przewodniczką duchową.

Agnieszka Maciąg aktywnie działała również na Instagramie, gdzie motywowała swoje czytelniczki do zmian w życiu. W czwartek, 27 listopada pojawiła się tam jednak przykra wiadomość, której autorem był mąż modelki - Robert Wolański. Fotograf przekazał informację o śmierci Maciąg. Na razie nie jest znana dokładna przyczyna. Wiadomo jednak, że od pewnego czasu zmagała się ona z nowotworem.

Kilka miesięcy temu choroba zaatakowała kolejny raz. W marcu tego roku Agnieszka Maciąg przekazała swoim obserwującym, że ma nawrót choroby. Chociaż publicznie nie opowiadała o tym, z czym się zmaga, to dzieliła się tym na jednej ze swoich internetowych grup.

Zobacz również: Niezwykła historia Agnieszki Maciąg i Roberta Wolańskiego. Byli razem niemal 30 lat

Gwiazdy show-biznesu żegnają Agnieszkę Maciąg

Pod postem na instagramowym profilu od razu zaroiło się od komentarzy. Słowa wsparcia i kondolencje spływają z całej Polski. Wśród komentarzy można znaleźć wiele wpisów od gwiazd show-biznesu. Agnieszkę Maciąg żegnają m.in. Katarzyna Nosowska, Edyta Herbuś, Beata Sadowska, Joanna Racewicz, Bartek Fetysz, Aneta Kręglicka, Michał Baryza, Ewa Wachowicz, Monika Mrozowska, Joanna Opozda czy Anita Werner.

Agunia, światełko Ty nasze. Dziękuję Ci za tak wiele. Byłaś Aniołem na ziemi i pewnie gdzieś tam teraz latasz. Niech Ci będzie pięknie tam gdzie jesteś - napisała Magda Steczkowska, która pożegnała Agnieszkę Maciąg również w osobnym wpisie.

W poruszających słowach pożegnała ją też Anna Nowak-Ibisz.

Kochani moi… Aguniu, więc jednak, wracasz do domu i od teraz będziesz ze swoimi bliskimi inaczej, ale tak samo mocno z miłością. Dziś nie mam siły na więcej słów, moje serce jest z Wami, moje myśli są z Wami. Będę się modlić, będę wypatrywać Ciebie kochana w każdym dobrym słowie, w każdym delikatnym tchnieniu rzeczy widzialnych i niewidzialnych . Jesteś miłością Aguś a miłość jest silniejsza niż śmierć - napisała dziennikarka.

Długi i niezwykle wzruszający wpis zamieścił również związany z "Dzień Dobry TVN", Piotr Wojtasik.

Trudno żegnać kogoś, kto tak cicho, a jednocześnie tak wyraźnie zapisał się w naszym życiu. Agnieszka była światłem, które nie oślepiało. Była ciepłem kuchni, w której pachniało kruszonką, rabarbarem i bigosem. Była kobiecą mądrością ukrytą w słoju z ziołami, które sama mieszała. I była porankiem, tym najpiękniejszym, kiedy świat wciąż spał, a ona już potrafiła nadawać dniu sens [...] - rozpoczął swój wpis dziennikarz.

Zobacz również: Ilona Felicjańska wspomina Agnieszkę Maciąg. "Nieco wycofana i skryta". Taka była naprawdę

QUIZ Najsłynniejsze supermodelki wszech czasów. Rozpoznasz je na zdjęciach? Pytanie 1 z 15 Od dekad utrzymuje się na topie. W tym roku skończyła 50 lat. Mowa o: Iman Jerry Hall Heidi Klum Następne pytanie