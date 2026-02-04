Anna Jagodzińska o mailach Epsteina! "Nie utrzymywałam żadnych relacji"

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-02-04 22:00

Odkąd ujawniono nowe dokumenty dotyczące afery Jeffreya Epsteina, a wśród nich liczne maile milionera, co i raz udaje nam się odkopać nowe, polskie wątki. W plikach pojawiają się nazwiska modelek, na które predator zwrócił uwagę - wśród nich Sandra Kubicka, Kaja Sokoła czy Ania Jagodzińska. Ta ostatnia właśnie wydała oświadczenie w tej sprawie!

Super Express Google News

Anna Jagodzińska w mocnych słowach o Jeffreyu Epsteinie

Anna Jagodzińska to jedno z nazwisk, które pojawiły się w mailach Jeffreya Epsteina. Jagodzińska i druga modelka, Anna Maria Cywińska, pojawiły się w jednej z wiadomości, bo zwróciły na siebie uwagę... swoimi zarobkami.

Epstein z kolegą dyskutowali o tym, że polskie modelki zmieniły agencje modelingowe i mają szanse na spore odszkodowania oraz nowe kontrakty. "Może sami powinniśmy zostać modelkami" - żartowali pod mailem ze zdjęciem Anny Jagodzińskiej.

Zobacz również: Nazwisko żony Piotra Adamczyka w aktach Epsteina! Pełnomocnik Karoliny Szymczak wydał oświadczenie

Gwiazda wybiegów nie mogła wiedzieć, że pojawiła się w takich rozmowach. Z pewnością była zszokowana informacją, do której jako pierwszy dotarł "Super Express". Epstein o niej mailował, więc postanowiła na wszelki wypadek postawić sprawę jasno:

"W związku z pojawiającymi się w mediach sugestiami dotyczącymi moich rzekomych "powiązań" z J. Epsteinem stanowczo oświadczam, że są one nieprawdziwe. Nigdy nie znałam J. Epsteina ani nie utrzymywałam z nim żadnych relacji - bezpośrednich, pośrednich, prywatnych ani zawodowych. Bardzo współczuję wszystkim pokrzywdzonym osobom w sprawach związanych z jego działalnością kryminalną. Jednocześnie apeluję o rzetelność, odpowiedzialność i oparcie przekazu medialnego wyłącznie na faktach, bez insynuacji i sensacyjnych sformułowań, które mogą prowadzić do nieuprawnionych wniosków"

- napisała Anna Jagodzińska na swoim Instagramie.

Zobacz również: TYLKO U NAS! Kolejne polskie nazwiska w aktach Epsteina: Karolina Szymczak, Alex Przetakiewicz i supermodelki

Sandra Kubicka o Epsteina: mogłam stać się ofiarą

Także Sandra Kubicka była niemile zaskoczona sytuacją. O niej z kolei Jeffrey Epstein pisał podziwiając jej urodę.

- W tamtym okresie byłam dość popularną w Stanach Zjednoczonych modelką. Świadomość, że taki człowiek zwrócił na mnie uwagę i mogłam stać się jego ofiarą, jest dla mnie po prostu przerażająca i obrzydliwa. Nie znałam Jeffreya Epsteina, nigdy go nie spotkałam, a o jego istnieniu i odrażających czynach dowiedziałam się dopiero z doniesień medialnych i z dokumentu na Netflixie

- wyznała modelka Wirtualnej Polsce.

Zobacz również: Epstein "miał ją na oku"! Nazwisko Sandry Kubickiej pojawiło się w jego aktach

Jeffrey Epstein, Anna Jagodzińska
Galeria zdjęć 28
Afera Epsteina pokazuje degenerację elit Zachodu. Bonikowska MOCNO
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JEFFREY EPSTEIN
ANNA JAGODZIŃSKA