Nazwisko żony Piotra Adamczyka w aktach Epsteina! Pełnomocnik Karoliny Szymczak wydał oświadczenie

Ujawnione niedawno akta Epsteina budzą wiele emocji, również w Polsce. Okazuje się bowiem, że wśród 3 milionów stron plików, nagrań i zdjęć przewijają się polskie nazwiska. Chodzi o takie osoby jak:

Alex Przetakiewicz - syn projektantki Joanny Przetakiewicz i obecny szef jej marki modowej. Jego nazwisko pojawia się w aktach w jednym z maili najprawdopodobniej jako fragment wizytówki lub wzmianki biznesowej.

- jedna z najbardziej znanych polskich modelek na świecie. W aktach jej nazwisko pojawia się w kontekście maili związanych z agencjami modelek, kontraktami. Wymiana korespondencji dotyczyła m.in. statusu modelek i sporów o kontrakty. Sandra Kubicka - polska modelka, która już wcześniej pojawiała się w aktach Epsteina. W jednym z maili Epstein wypytywał, czy Kubicka jest jedną z modelek pracujących dla konkretnej agencji i dopytywał o jej obecność w Miami, co sugerowało jego zainteresowanie jej osobą.

W aktach przewijają się też nazwiska modelek - Anny Aleksandry Cywińskiej czy Mariany Idzikowskiej. Jest i wzmianka o Karolinie Szymczak, obecnie żonie aktora Piotra Adamczyka, która robiła karierę w modelingu.

Żona Piotra Adamczyka w aktach Epsteina. W jakim kontekście?

Modelka i aktorka, a od 7 lat żona popularnego Piotra Adamczyka, Karolina Szymczak pojawia się w ujawnionych aktach. Jej nazwisko pada w mailach w kontekście sesji zdjęciowej dla "Playboya" z 2013 roku. W jednym z e-maili omawiano przesłane zdjęcie Polki jako przykład dobrej, rozbieranej sesji.

Modelka musi oczywiście czuć się swobodnie z nagością. W załączniku przesyłam moodboard - sesja będzie mocna, ale jednocześnie gustowna i bardzo estetyczna. Zdjęcia nie rozpoczną się wcześniej niż we wczesnych godzinach popołudniowych. Proszę zapoznać się z wcześniejszymi przykładami - cytuje Pudelek.

Co na to sama Szymczak? Jej pełnomocnik wydał oświadczenie.

Państwo Adamczyk nie mają żadnego związku z tą sprawą. Zwracam się do mediów z apelem o nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, które w bardzo dalekim stopniu godzą w dobra osobiste pana Piotra Adamczyka i jego małżonki. W stosunku do wszelkich osób i podmiotów, które będą nadal naruszać ich prywatność, podjęte zostaną najdalej idące, przewidziane prawem kroki prawne - powiedział Pudelkowi Maciej Zaborowski, prawnik i pełnomocnik Karoliny Szymczak.

