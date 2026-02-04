Dramatyczny poranek w Warszawie. Na chodniku leżało ciało mężczyzny!

Dramatyczne odkrycie na Targówku. Znaleziono ciało mężczyzny

Zgłoszenie trafiło do służb po tym, jak jedna z osób zauważyła leżącego przed budynkiem mężczyznę. Widok był na tyle niepokojący, że natychmiast wezwano pomoc. Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany na miejsce, jednak po przeprowadzeniu czynności potwierdzono, że mężczyzna nie żyje.

Sprawa od samego początku wzbudziła ogromne zainteresowanie. Policjanci, którzy pojawili się przy ulicy Obwodowej, rozpoczęli czynności wyjaśniające.

Pierwsze ustalenia policji

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, wykluczono udział osób trzecich. Według pierwszych informacji mężczyzna mógł zasłabnąć i umrzeć, jednak na ten moment nie było wiadomo, jak długo jego ciało znajdowało się przed budynkiem.

Miejsce zdarzenia zostało dokładnie zabezpieczone. Prace prowadzone były pod nadzorem prokuratora, a cały teren odgrodzono od osób postronnych. Policyjny parawan skutecznie zasłaniał czynności wykonywane przez funkcjonariuszy, którzy skrupulatnie dokumentowali każdy szczegół.

Czynności śledcze pod nadzorem prokuratora

Przez dłuższy czas okolica była częściowo wyłączona z użytku. Policjanci dbali o to, aby nikt niepowołany nie zbliżał się do miejsca ujawnienia ciała. Wszystkie działania prowadzone były zgodnie z procedurami, a śledczy skupiali się na ustaleniu dokładnych okoliczności śmierci mężczyzny.

Na tym etapie sprawy służby nie informują o dalszych szczegółach. Czynności prowadzone na miejscu miały na celu wyjaśnienie, co dokładnie wydarzyło się przy ulicy Obwodowej na warszawskim Targówku i dlaczego doszło do tej tragedii.

Źródło: Miejski Reporter

Zwłoki małżeństwa na Targówku. Tak wyglądała akcja kontrterrorystów. Nagranie trafiło do sieci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.