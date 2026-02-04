Czekają tysiące nowych mieszkań. Ceny w Warszawie przyprawiają o zawrót głowy

Rośnie zainteresowanie mieszkaniami w Warszawie

Jak podali twórcy wspomnianego raportu, na rynku widoczne jest rosnące zainteresowanie klientów, nawet pomimo średniego wzrostu cen mieszkań w ujęciu rocznym o 4,8 proc. Według ekspertów sytuacja zależy jednak od dalszych decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. W ubiegłym roku, od maja do grudnia 2025 r., obniżka stóp wyniosła w sumie 175 punktów bazowych - stopa referencyjna z poziomu 5,75 proc. spadła do 4 proc.

- Dalsza poprawa warunków finansowania wpłynęłaby na zwiększenie popytu, zwłaszcza że obecna duża podaż mieszkań ułatwia znalezienie odpowiedniego lokalu - zaznaczyła ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE Agnieszka Mikulska. Jej zdaniem początek 2026 r. przyniesie dobre wyniki sprzedażowe. Dopiero kolejne kwartały mają jednak pokazać, czy ożywienie popytu będzie miało trwały charakter.

Według informacji przekazanych przez specjalistów w czwartym kwartale ubiegłego roku deweloperzy uruchomili w stolicy sprzedaż ponad 4 tys. mieszkań - to o 8,5 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Zgodnie z najnowszymi danymi CBRE i Tabelaofert.pl, odsetek gotowych lokali w całej ofercie jest rekordowy i sięga 19,6 proc. Klienci mogą obecnie wybierać spośród 16,7 tys. mieszkań.

Ile kosztują mieszkania w Warszawie?

Mimo rosnącego zainteresowania klientów, przeciętna cena ofertowa nowego mieszkania na koniec 2025 r. była naprawdę ogromna - wyniosła 18,7 tys. zł za metr kwadratowy. Średni koszt mieszkań, które znalazły swoich nabywców, wyniósł natomiast w czwartym kwartale 17,7 tys. zł za metr kwadratowy.

- Ustawa o jawności cen mieszkań deweloperskich, obowiązująca wszystkie inwestycje deweloperskie od września 2025 r., nie spowodowała skokowej zmiany wartości wskaźników rynkowych takich jak wielkość oferty czy wysokość przeciętnych cen. Mimo to niewątpliwie oddziałuje na ich wysokość, zmieniając dostępność danych i strategie marketingowe deweloperów - oceniła Mikulska.

Nowe tabliczki w całej Warszawie - zobacz zdjęcia:

5

