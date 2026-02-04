26-metrowa klitka jako mieszkanie w luksusowym wieżowcu na Woli. Czy to już chów klatkowy dla bogaczy?

W Warszawie powstaje luksusowy wieżowiec Liberty Tower, który zaskakuje metrażami mieszkań.

Najmniejsze mieszkania mają zaledwie 26 m², a ich cena za metr kwadratowy sięga prawie 30 tys. złotych.

Zastanawiasz się, kto zamieszka w tak drogich i małych lokalach? Sprawdź!

Wieżowce mieszkalne w Warszawie. Luksus dla nielicznych

Z czym kojarzy się mieszkanie w kilkudziesięciopiętrowym wieżowcu w centrum Warszawy? Głownie z przepychem, bogactwem i wysokim poziomem życia. "Mieszkania w chmurach" mogą zapewniać poczucie prywatności. W końcu, kto idąc ulicą, dojrzy, co akurat robisz w swoich czterech ścianach na 30. piętrze?

W ofertach dominują apartamenty o dużych metrażach. Często wielkości fajnego domu na przedmieściach. Przykładem jest najwyższy budynek mieszkalny w Warszawie, czyli Złota 44 (192 m, 55 pięter). Górne kondygnacje (od 9. do 52. piętra) zajmują tam luksusowe apartamenty o powierzchni około 120 lub 250 m².

Podobnie jest w drugim najwyższym budynku mieszkalnym stolicy, tj. Cosmopolitanie przy ul. Twardej 2/4 (160 m, 44 piętra). Tam w kondygnacjach od 8. do 44., znajdują się apartamenty o powierzchni od 54 aż do 700 m².

Warszawa Wola. Mikroapartament za krocie

Już niedługo do grona warszawskich wieżowców mieszkalnych dołączy Liberty Tower na Woli. Docelowo budynek ma osiągnąć 140 metrów wysokości, co zapewni mu miejsce na podium najwyższych wież mieszkalnych w stolicy. Budynek ma mieć 43 kondygnacje naziemne i pięć podziemnych. Znajdzie się w nim 587 apartamentów. Na razie na działce przy ul. Grzybowskiej 54 trwają prace przygotowawcze, a właściwa budowa, wyceniana na 75 mln zł, ma potrwać 16 miesięcy.

Jak zapowiada spółka Resi Capital, należąca do grupy Cavatina, w luksusowym obiekcie powstanie reprezentacyjne lobby z całodobową obsługą concierge, prywatna strefa wellness & spa, przestrzeń fitness i siłownia, sala kinowa, a także salon cygarowy.

Takie udogodnienia, lokalizacja i sam projekt bryły budynku mogłyby sugerować, że będzie to kolejna inwestycja dla zamożnych klientów szukających luksusowych apartamentów wielkości domów na przedmieściach.

Tymczasem najmniejsze mieszkania w nowym wieżowcu na Woli będą tylko odrobinę większe niż porządny kojec dla dużego psa! Metraże mieszkań w Liberty Tower zaczynają się bowiem już od 26 m²! Takich klitek o powierzchni mniejszej niż 30 m² będzie w budynku aż 60. Kolejne 160 mieszkań będzie miało wielkość między 30 a 35 m². Są to głównie mieszkania jednopokojowe, choć część z nich to niewielkie, ciasne lokale dwupokojowe. Cena? Za najtańsze mieszkanie o powierzchni nieco ponad 26 m² znajdujące się na parterze trzeba zapłacić 787 tys. zł, czyli niecałe 30 tys. zł za metr kwadratowy.

Kto tam będzie mieszkał?

Cóż, takie metraże zdecydowanie kłócą się z wizją luksusowego życia w apartamencie. Bogacze raczej nie osiądą się tam na stałe. Jak podaje portal Architektura Murator, liczba lokali planowanych w Liberty Tower jest ponad dwukrotnie większa niż w apartamentowcu Cosmopolitan, co potęguje wrażenie, że projekt nastawiony jest przede wszystkim na inwestorów. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że wiele z mieszkań będzie wykorzystywanych jako źródło dochodu, chociażby poprzez krótkoterminowy wynajem na platformach takich jak Airbnb.

Warto też zaznaczyć, że w pięciokondygnacyjnym podziemnym parkingu wieżowca zmieści się tylko 267 aut! Oznacza to, że 320 mieszkań nie będzie mieć własnego miejsca garażowego.

Czy nie będzie tam żadnych większych lokali? W opublikowanym przez inwestora wykazie mieszkań są tylko cztery składające się z czterech pokojów o metrażach od ok. 81 do niespełna 98 m². Czy to znaczy, że w Liberty Tower nie będzie ich więcej? Jak podaje "Gazeta Wyborcza", przedstawiciele inwestora zapewniają, że apartamentów na najwyższych piętrach jeszcze nie ma w ofercie i zostaną dodane później. Mają powstać również lokale o metrażach sięgających 124 m².

Pierwsi mieszkańcy planowo mają wprowadzić się do Liberty Tower w 2028 roku.