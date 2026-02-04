Gdzie kręcą "M jak Miłość"? Będziesz w szoku, gdy się dowiesz!

"M jak Miłość". Gdzie kręcą serial? Gdzie powstaje "M jak Miłość"?

"M jak Miłość" to jeden z najpopularniejszych polskich seriali, którego losy od ponad 25 lat śledzą miliony widzów. Choć akcja koncentruje się wokół Grabiny, a centralnym punktem jest dom Barbary (Teresa Lipowska) i Lucjana (śp. Witold Pyrkosz) Mostowiaków, w rzeczywistości zdjęcia realizowane są w wielu różnych lokalizacjach. Mimo istnienia w Polsce kilku miejscowości o nazwie Grabina, domostwo rodziny Mostowiaków znajduje się tak naprawdę we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. Co ciekawe, kręcone są tam jednak jedynie sceny na zewnątrz.

Wnętrza domu Barbary i Lucjana, a także mieszkania Marty (Dominika Ostałowska) i Joasi (Barbara Kurdej-Szatan), zaaranżowano w hali zdjęciowej w Orzeszynie, również w powiecie piaseczyńskim! Skala produkcji "Emki" jest ogromna – zdjęcia kręcone są w ponad stu różnych miejscach w Warszawie i okolicach. Pokoje aktorów powstają w specjalnie przygotowanych halach.

Oprócz scen w studiu ekipa "M jak Miłość" wykorzystuje też liczne plenerowe lokalizacje. Czy rozpoznajesz je na zdjęciach? Porównaj ujęcia z serialu z naszymi odkryciami i sprawdź, czy miejsca znane z "Emki" nie znajdują się w Twojej okolicy! Kliknij i przekonaj się, gdzie powstają sceny do Twojego ulubionego serialu.