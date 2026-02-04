Tak naprawdę wyglądają Wilkowyje z "Rancza". Te zdjęcia mogą zaskakiwać

Kultowa ławeczka z serialu "Ranczo" stała się symbolem polskiej kultury, przyciągając fanów do serialowych Wilkowyj.

Wilkowyje to w rzeczywistości w dużej mierze wieś Jeruzal na Mazowszu, gdzie kręcono serial i gdzie znajdują się znane miejsca, takie jak sklep "U Krysi" i kościół.

Co roku Jeruzal gości Zlot Fanów Serialu "Ranczo", a zdjęcia z tej miejscowości mogą zaskoczyć!

Gdzie kręcili serial "Ranczo"?

"Ranczo" to serial, którego akcja rozgrywa się w małej wsi Wilkowyje. W humorystyczny sposób pokazuje życie na polskiej wsi, poruszając tematy polityki, obyczajowości i relacji międzyludzkich. Postaci wykreowane przez wspaniałych aktorów pokochała cała Polska! Wójt/Ksiądz (Cezary Żak), Lucy (Ilona Ostrowska), Solejukowa (Katarzyna Żak), Hadziuk (Bogdan Kalus), Pietrek (Piotr Pręgowski), Kusy (Paweł Królikowski), Czerepach (Artur Barciś)… To tylko kilka przykładów. Właściwie cała obsada zasługuje na gromkie brawa i słowa uznania!

Co ciekawe, serial kręcony był głównie w niewielkiej miejscowości na Mazowszu. To właśnie wieś Jeruzal w gminie Mrozy, oddalona niespełna 80 km od Warszawy, "grała" Wilkowyje! To tam znajdują się sklep "U Krysi", kościół i plebania, a także najsłynniejsza ławeczka w kraju!

Ławeczka z „Rancza” przyciąga tłumy!

Ach ta ławeczka! To najbardziej rozpoznawalny symbol serialu "Ranczo"! Przy niej regularnie zbierają się miejscowi filozofowie i amatorzy tanich trunków - Tadeusz Hadziuk (Bogdan Kalus), Maciej Solejuk (Sylwester Maciejewski), Patryk Pietrek (Piotr Pręgowski) oraz bracia Jan (Leon Niemczyk) i Stanisław Japycz (Franciszek Pieczka) - aby przy winie "Mamrot" dyskutować o polityce, gospodarce i życiu w ogóle. Ich rozmowy, często absurdalne i pełne przekręceń, są kwintesencją humoru "Rancza" i stanowią komentarz do aktualnych wydarzeń w kraju.

Ławeczka jest swoistym forum dyskusyjnym Wilkowyj, gdzie każdy ma prawo do swojego zdania, a nawet najbardziej szalone teorie znajdują swoich zwolenników. To tam rodzą się pomysły na poprawę bytu wsi, choć rzadko kiedy przekładają się one na realne działania. Ławeczka to po prostu serce Wilkowyj, miejsce spotkań, plotek i niekończących się rozważań o świecie.

Nic dziwnego, że to właśnie ławeczka pod sklepem "U Krysi" przyciąga rzesze fanów z całego kraju. Zwłaszcza w połowie sierpnia, gdy w Jeruzalu odbywa się Zlot Fanów Serialu "Ranczo".

Tak naprawdę wyglądają Wilkowyje z "Rancza"

Sprawdziliśmy, jak naprawdę wyglądają Wilkowyje z "Rancza". Wieś Jeruzal ma swój urok! Nawet krótka wycieczka sprawi, że poczujesz się, jak mieszkaniec serialowej miejscowości! W poniższej galerii zdjęć pokazujemy, jak tam jest na co dzień. Niektóre ujęcia mogą zaskoczyć!

QUIZ o serialu „Ranczo”. Aktorzy, fabuła, ciekawostki. Za 10/10 masz honorowe miejsce na ławeczce! Pytanie 1 z 10 Zaczynamy! Lucy przybyła do Wilkowyj z… Nowego Jorku Chicago Los Angeles Następne pytanie