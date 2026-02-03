Noworodek zamiast do łóżeczka trafił do szafy. Areszt dla młodej matki

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-02-03 16:26

Sąd Rejonowy w Mławie aresztował na trzy miesiące 25-latkę, której dziecko tuż po urodzeniu policjanci znaleźli w szafce w domu, gdzie kobieta przebywała z najbliższą rodziną – dowiedziała się PAP w mławskiej prokuraturze. Matka noworodka jest podejrzana o usiłowanie dzieciobójstwa.

Noworodek zamiast do łóżeczka trafił do szafy. Areszt dla młodej matki

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Wobec matki dziecka sąd zastosował areszt tymczasowy na trzy miesiące – powiedział we wtorek PAP prokurator rejonowy w Mławie Kamil Rytelewski. Dodał, że 25-letnia matka noworodka to jedna z trzech osób, którym w związku z prowadzonym tam śledztwem zostały przedstawione zarzuty, w tym druga, która w tej sprawie została aresztowana. Szef mławskiej Prokuratury Rejonowej przyznał, że po znalezieniu noworodka w szafce w jednym z pomieszczeń domu okazało się, że ma on obrażenia główki. – Była to ranka na główce. W jakich okolicznościach obrażenia te powstały, w tej sprawie na razie nie mogę się wypowiedzieć – zaznaczył. Podkreślił jednocześnie, że do „oceny charakteru obrażeń i mechanizmu ich powstania” niezbędna będzie opinia medyczna biegłego.

Stan dziecka jest obecnie stabilny. Nic nie zagraża jego życiu – powiedział. W związku z obrażeniami głowy potrzebny był zabieg, który został przeprowadzony u noworodka, gdy razem z matką trafił on do szpitala. – Dziecko przeszło również szereg badań w celu określenia jego stanu zdrowia – dodał.

Czytaj też: Noworodek znaleziony w szafie przeszedł operację! 17-letnia matka miała ukrywać ciążę

Noworodek przebywa w jednym ze szpitali w Warszawie. Znany jest jego ojciec. Nie jest wykluczone, że będzie mógł on przejąć nad nim opiekę. Trwają ustalenia z tym związane.

Policja w Mławie 29 stycznia otrzymała zgłoszenie o konieczności udzielenia pilnej pomocy medycznej kobiecie, jak się potem okazało będącej po porodzie 25-latce, która przebywała w domu w jednej z miejscowości na terenie powiatu. Podczas interwencji funkcjonariusze usłyszeli kwilenie dziecka, a następnie, przeszukując kolejne pomieszczenia domu, w szafce znaleźli noworodka – dziewczynkę.

Noworodek był lekko wychłodzony. Dziecko wraz z matką trafiło do szpitala. Na miejscu zdarzenia zostały przeprowadzone szczegółowe oględziny. Początkowo policja zatrzymała trzy osoby, które przebywały w domu wraz z 25-latką. Gdy opuściła ona szpital, również została zatrzymana. Kobiecie przedstawiony został zarzut usiłowania dzieciobójstwa. Nie przyznała się do tego czynu i złożyła wyjaśnienia.

Czytaj też: Urodziła dziewczynkę i ukryła w szafce. 25-latka odpowie za usiłowanie dzieciobójstwa

W toczącym się śledztwie zarzut pomocnictwa w usiłowaniu zabójstwa usłyszały wcześniej matka i babka 25-latki. Matka trafiła na trzy miesiące do aresztu, a babka, ze względu na jej wiek, dostała policyjny dozór. Obie kobiety złożyły wyjaśnienia, negując swoje sprawstwo.

Polecany artykuł:

Zakrwawiony pasażer metra na Kabatach. Nie uwierzycie, co się stało!

Początkowo w związku ze sprawą zatrzymano również ojca 25-latki, ale po przesłuchaniu został on zwolniony. Według ustaleń postępowania mężczyzna nie był „naocznym świadkiem wydarzeń”, które rozgrywały się w domu, „zajmując się w tym czasie inwentarzem w gospodarstwie”. Tuż po zdarzeniu, odnosząc się do przebiegu interwencji, policja w Mławie informowała, że pierwsi do domu, gdzie przebywała 25-latka wraz z czterema innymi osobami, dotarli funkcjonariusze z zespołu patrolowego, a zaraz po nich także załoga pogotowia ratunkowego. Lekarz, który udzielał pomocy kobiecie, stwierdził, że jest ona po porodzie.

Z ustaleń dotyczących okoliczności zgłoszenia, jakie wpłynęło do policji w sprawie 25-latki wymagającej pilnej pomocy medycznej, wynika, że powiadomienie takie przekazała telefonicznie jedna z osób, które zostały później zatrzymane.

Mariusz zginął na drodze. Potrącił go pijany przyjaciel byłej żony
Sonda
Widzisz, że dzieckiem opiekuje się pijany rodzic. Co robisz?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IŁAWA POLICJA
IŁAWA