Noworodek znaleziony w szafie przeszedł operację! 17-letnia matka miała ukrywać ciążę

Michał Michalak
2025-08-14 8:51

Noworodek znaleziony w szafie w Gorzowie Wielkopolskim we wtorek, 12 sierpnia, przeszedł operację w miejscowym Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim. Trwała ona niespełna godzinę, a dziecko czuje się dobrze - jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. W tej samej placówce przebywa 17-letnia matka noworodka, która miała ukrywać ciążę i nikomu o niej nie mówić.

Gorzów Wlkp. Noworodek znaleziony w szafie przeszedł operację. 17-latka ukrywała ciążę?

i

Autor: DARIUSZ DUTKIEWICZ / SUPER EXPRESS/ Shutterstock Noworodek znaleziony w szafie w Gorzowie Wielkopolskim we wtorek, 12 sierpnia, przeszedł operację w miejscowym Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim
  • W Gorzowie Wlkp. noworodek został znaleziony w szafie po tym, jak jego 17-letnia matka zgłosiła się do szpitala.
  • Dziecko przeszło operację i obecnie jego życiu nic nie zagraża; matka również jest bezpieczna.
  • Trwa policyjne śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, a rodzinie zaoferowano pomoc psychologiczną.

Gorzów Wlkp. Noworodek znaleziony w szafie przeszedł operację

Niespełna godzinę trwała operacja noworodka, który został znaleziony w szafie w mieszkaniu przy ul. Śląskiej w Gorzowie Wielkopolskim - poinformował Gorzowianin.com. Dziecko trafiło do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego we wtorek, 12 sierpnia, wieczorem, niedługo po tym jak zgłosiła się tam jego 17-letnia matka. Dziewczyna miała obrażenia krocza, ale ona i jej dziecko nie są już narażoni na żadne niebezpieczeństwo.

Dziecko w tej chwili czuje się dobrze. Jego życiu nic nie zagraża. Operacja trwała niespełna godzinę, a w akcję ratowania noworodka zaangażowany był cały zespół: chirurdzy, anestezjolodzy, neonatolodzy i pielęgniarki - powiedział w rozmowie z serwisem Gorzowianin.com Tomasz Grzechnik, ordynator oddziału chirurgii dziecięcej w szpitalu w Gorzowie.

Matka dziecka trafiła do placówki pod opieką matki, ale miała ukrywać, że jest w ciąży i nikomu o tym nie mówić. Po tym jak sprawa domowego porodu wyszła na jaw, do mieszkania przy ul. Śląskiej weszły siłą służby ratownicze, zabierając noworodka do szpitala. Jego lekarze chcą objąć 17-latkę nie tylko pomocą medyczną, ale psychologiczną, podobnie jak całą rodzinę - na to muszą jednak wyrazić zgodę rodzice dziewczyny. 

Tymczasem policja w Gorzowie nadal wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia. W tej sprawie wszczęto śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury.

SZPITAL
NOWORODEK
GORZÓW WIELKOPOLSKI