17-latka urodziła dziecko i schowała je do szafy! Przerażające sceny w Gorzowie Wlkp. [AKTUALIZACJA]

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-08-13 9:18

17-latka z Gorzowa Wielkopolskiego urodziła dziecko we wtorek, 12 sierpnia, i schowała je do szafy. Sprawa wyszła na jaw, gdy dziewczyna pod opieką matki zgłosiła się do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego z obrażeniami krocza. Do mieszkania kobiet pojechały służby ratownicze, w tym policja, które siłą dostały się do środka, znajdując dziecko. Z uwagi na stan miało przejść operację.

Gorzów Wlkp. 17-latka urodziła dziecko i schowała je do szafy. Na miejscu policja

  • W Gorzowie Wielkopolskim 17-latka urodziła w domu, ukrywając noworodka w szafie.
  • Dziewczyna trafiła do szpitala z obrażeniami, co ujawniło fakt porodu.
  • Służby odnalazły dziecko, które wymaga pilnej operacji.
  • Co doprowadziło do tej dramatycznej sytuacji i jaki jest stan noworodka?

Gorzów Wlkp. 17-latka urodziła dziecko i schowała je do szafy

Aktualizacja godz. 9.18

Jak przekazała "Super Expressowi" Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, w tej sprawie na pewno zostanie wszczęte śledztwo.

- Na razie jest jeszcze za wcześnie, by mówić o szczegółach, bo nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych materiałów z policji. Być może to zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako nieudzielenie pomocy lub pozostawienie w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, ale trzeba jeszcze poczekać. Na razie wiemy, że zarówno kobieta, jak i dziecko przebywają w szpitalu - mówi prokuratorka.

Jak dodaje komisarz Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik KMP w Gorzowie Wielkopolskim, w tej sprawie nadal trwają czynności, ale nikt nie został zatrzymany. 

- Cała sprawa jest skomplikowana i wymaga szczegółowego wyjaśnienia. Mogę potwierdzić, że taka interwencja miała miejsce na ul. Śląskiej, ale z uwagi na dobro sprawy nie będziemy szeroko komentować całego zdarzenia - powiedział policjant naszej redakcji.

Wcześniej pisaliśmy:

O sprawie 17-latki, która urodziła dziecko w domu i schowała je do szafy, napisał jako pierwszy porta Gorzowianin.com. Do zdarzenia doszło we wtorek, 12 sierpnia, w Gorzowie Wielkopolskim. Tuż po zdarzeniu dziewczyna zgłosiła się z obrażeniami krocza do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego - była w towarzystwie swojej matki.

Gdy wyszło na jaw, że 17-latka niedługo wcześniej urodziła, do mieszkania kobiet zadysponowano służby ratownicze:

  • policję;
  • straż pożarną;
  • i pogotowie ratunkowe.

Mundurowi dostali się do środka siłowo, a noworodek - płci męskiej - został zabrany do szpitala.

Potwierdzam, że do szpitala trafił noworodek. Dziecko będzie przechodziło operację. Na ten moment nie możemy powiedzieć więcej na temat tego, jaki jest stan dziecka - powiedział (we wtorek, 12 sierpnia, w godzinach wieczornych) w rozmowie z portalem gorzowianin.com Paweł Trzciński, rzecznik prasowy Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie.

