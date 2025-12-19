Czołowe zderzenie ciężarówek na „starej trójce”! Nie żyje kierowca

W piątek, 19 grudnia rano na drodze wojewódzkiej nr 119, znanej jako „stara trójka”, doszło do tragicznego w skutkach zderzenia dwóch ciężarówek. W wypadku, który miał miejsce w okolicach wsi Jastrzębiec koło Gorzowa Wielkopolskiego, zginął 33-letni kierowca jednej z ciężarówek. Drugi z kierowców, 38-latek, został ranny i przewieziony do szpitala. Droga jest zablokowana, a policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. To kolejny śmiertelny wypadek w woj. lubuskim w ciągu ostatnich godzin.

Czołowe zderzenie ciężarówek pod Gorzowem. Droga zablokowana

Do wypadku doszło w piątek około godziny 7 rano. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, z nieznanych przyczyn doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych na wysokości wsi Jastrzębiec. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratownicze, w tym sześć zastępów straży pożarnej i śmigłowiec LPR.

- Z nieznanej jeszcze przyczyny pojazdy ciężarowe zderzyły się czołowo. Na miejscu zginął 33-letni kierowca jednej z ciężarówek. 38-latek, który prowadził drugą, został zabrany do szpitala na badania. Był trzeźwy – powiedział PAP nadkom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Poważne utrudnienia na DW119

W wyniku wypadku droga DW119 jest całkowicie zablokowana. Policja apeluje o ostrożność i wybieranie alternatywnych tras. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, ponieważ na miejscu prowadzone są czynności dochodzeniowe pod nadzorem prokuratora. Śledczy ustalają dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Tragiczny bilans wypadków w Lubuskiem. Dwa śmiertelne zdarzenia w ciągu kilku godzin

To już drugi tragiczny wypadek w woj. lubuskim w ciągu ostatnich godzin. W nocy ze czwartku na piątek, na skrzyżowaniu DK92 z ul. Poznańską w Świebodzinie, doszło do zderzenia renault Scenic z ciężarówką. W wyniku tego wypadku zginęło dwóch 18-latków, a dwoje innych osób trafiło do szpitala.

Tragiczny wypadek na starej trójce pod Gorzowem
