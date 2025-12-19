Autobus potrącił dziecko na pasach. 11-latka w szpitalu

Spis treści
Groźny wypadek w Krotoszynie. 11-latka potrącona przez autobus miejski
Do zdarzenia doszło w piątkowy poranek na ulicy Kobylińskiej w Krotoszynie. Około godziny 8:47 autobus miejski linii nr 4, jadący bez pasażerów, potrącił na przejściu dla pieszych 11-letnią mieszkankę Krotoszyna. Dziewczynka przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych.
- Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca autobusu miejskiego - jadący sam, bez pasażerów - potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych 11-letnią dziewczynkę, mieszkankę Krotoszyna – poinformował w rozmowie z portalem krotoszynska.pl Piotr Szczepaniak z krotoszyńskiej policji.
Kierowca autobusu tłumaczy się oślepieniem przez słońce. Jak doszło do wypadku?
Po wypadku na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Dziewczynka została przetransportowana do szpitala w Krotoszynie, a następnie przewieziona do placówki w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie trafiła pod dalszą opiekę medyczną. Stan poszkodowanej jest poważny.
Kierowca autobusu w chwili zdarzenia był trzeźwy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, mężczyzna tłumaczył, że został oślepiony przez słońce i dlatego nie zauważył dziecka znajdującego się na przejściu dla pieszych. Policja zabezpieczyła pojazd i przesłuchała świadków, aby ustalić dokładny przebieg zdarzenia.
Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Będą dalsze czynności procesowe
Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze wykonali oględziny, sporządzili szkic sytuacyjny oraz zabezpieczyli dokumentację techniczną. Policja oczekuje obecnie na szczegółowe informacje dotyczące obrażeń dziewczynki, od których zależeć będą dalsze czynności procesowe.
Postępowanie w sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie. Śledczy będą wyjaśniać, czy kierowca autobusu zachował należytą ostrożność i czy rzeczywiście oślepienie przez słońce było jedyną przyczyną wypadku.