Zakrwawiony pasażer metra na Kabatach. Nie uwierzycie, co się stało!

Troje bandytów wpadło w ręce policji po brutalnym rozboju w windzie na Kabatach w metrze. Dwaj mężczyźni i kobieta bez litości zaatakowali pasażera, bili go pięściami, kopali i użyli tępego narzędzia. Zakrwawiony mężczyzna trafił pod opiekę służb, a sprawcy już usłyszeli zarzuty. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą za kratami. O szczegółach piszemy w artykule poniżej.

  • Trzech bandytów brutalnie napadło na pasażera w windzie na Kabatach.
  • Ofiara została brutalnie pobita i okradziona. Sprawcy użyli także tępego narzędzia.
  • Policja szybko zatrzymała podejrzanych. Wszyscy zostali aresztowani na 3 miesiące.
  • Co zostało skradzione ofierze i co skłoniło bandytów do tak brutalnego ataku?

Brutalny rozbój w windzie na Kabatach

Do dramatycznych wydarzeń doszło w miniony czwartek (29 stycznia) na stacji metra Kabaty. Dyżurny Komisariatu Policji Metra Warszawskiego otrzymał pilną informację od dyspozytora metra o mężczyźnie, który cały we krwi przebywał na terenie stacji. Szybko wyszło na jaw, że doszło do brutalnego rozboju.

Z ustaleń policjantów wynika, że poszkodowany został zaatakowany podczas przejazdu windą.

Ofiara zaatakowana tępym narzędziem

Dwaj mężczyźni i kobieta doprowadzili go do stanu bezbronności, zadawali mu liczne ciosy i kopnięcia. To jednak nie wszystko… napastnicy użyli także tępego narzędzia. Gdy ofiara nie była już w stanie się bronić, sprawcy ukradli jej rzeczy osobiste.

Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy. Do akcji włączyli się również policjanci z Komendy Rejonowej Policji z Ursynowa. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji mundurowych udało się zatrzymać trzy osoby podejrzane o dokonanie rozboju. Dwaj mężczyźni oraz kobieta trafili w ręce policji.

Areszt dla bandytów po brutalnym ataku

Zatrzymani usłyszeli zarzuty rozboju. A sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa Warszawa–Ursynów, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego. Sąd nie miał wątpliwości: wobec całej trójki zastosowano tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

