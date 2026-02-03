Woda zalała szkołę! Poważna awaria na Bielanach

Awaria na Bielanach. Woda zalała wyremontowaną szkołę

Zimne kaloryfery i odwołane lekcje na warszawskich Młocinach (ul. Samogłoska 9). Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 77 zostali we wtorek w domach z powodu poważnej awarii. Okazuje się, że mróz uszkodził system wentylacji, co doprowadziło do wycieku wody. Burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk nie ukrywa, że straty są bolesne. - Niestety ta awaria spowodowała również zniszczenie parkietu w sali gimnastycznej, która w najbliższym czasie nie będzie użytkowana, co jest dużym dla nas problemem, ponieważ sala była po kapitalnym remoncie - powiedział Radiu ESKA Grzegorz Pietruczuk.

Na miejscu pracują już hydraulicy. Ratusz uspokaja rodziców – usterkę powinna zostać usunięta w ciągu doby, a ogrzewanie przywrócone jeszcze dziś. Szczegółowe informacje dyrekcja prześle przez dziennik elektroniczny.

"Zgodnie z przepisami dyrekcja może zawiesić lekcje na dwa dni – mamy więc 24 godziny na usunięcie usterki i na ten moment nie planujemy dłuższego przestoju" - podsumował Pietruczuk.

Wypadek kolejowy pod Warszawą: