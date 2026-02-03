Odszedł prof. Jan Szmidt. „Wielka strata i wyrwa, którą trudno będzie wypełnić”

Żałoba w środowisku akademickim

− Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, przewodniczącego KRASP − Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2016-2020, honorowego przewodniczącego KRASP w kadencji 2020-2024, rektora Politechniki Warszawskiej w latach 2012-2016 i 2016-2020 − poinformowała KRASP. We wpisie podkreślono, że profesor był wybitnym badaczem, nauczycielem akademickim i menedżerem nauki.

W poruszającym pożegnaniu przypomniano także jego ogromny autorytet i zaangażowanie.

− Był również autorytetem naukowym, oddanym sprawom uczelni i nauki, a także konsekwentnym rzecznikiem dialogu między światem akademickim a instytucjami publicznymi. Pozostanie zapamiętany jako osoba o ogromnym doświadczeniu, silnym poczuciu odpowiedzialności i zaangażowaniu w sprawy wspólnoty akademickiej − czytamy.

Zmarł wybitny badacz i rektor Politechniki Warszawskiej

Ciepłe słowa padły również ze strony Politechniki Warszawskiej. − Odszedł od nas człowiek pełen pasji, życzliwy, otwarty. Polskie środowisko naukowe straciło znakomitego badacza, a Politechnika Warszawska swojego profesora, mentora i przyjaciela. To wielka strata i wyrwa, którą trudno będzie wypełnić − napisano na stronie uczelni.

Jan Franciszek Szmidt urodził się 3 grudnia 1952 roku w Biłgoraju. Całe swoje zawodowe życie związał z Politechniką Warszawską. Był absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, gdzie w 1976 roku ukończył studia. Na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora w 1985 roku oraz doktora habilitowanego w 1995 roku. W 2005 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Dorobek naukowy i działalność społeczna

Jego dorobek naukowy koncentrował się na mikroelektronice oraz technologii cienkich warstw, w tym warstw diamentopodobnych wytwarzanych metodami plazmowymi na potrzeby mikroelektroniki. Uczestniczył w międzynarodowych programach badawczych, odbył staż naukowy na Carnegie Mellon University w Pittsburghu i był autorem licznych prac z zakresu mikroelektroniki i optoelektroniki.

Profesor Szmidt był także aktywny w życiu akademickim i obywatelskim. Współorganizował NSZZ „Solidarność” na Politechnice Warszawskiej, działał w strukturach Polskiej Akademii Nauk i był członkiem jej komitetów eksperckich. Za swoje zasługi został uhonorowany m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Otrzymał także Medal Komisji Edukacji Narodowej i tytuł doktora honoris causa Politechniki Kijowskiej.

Data i miejsce pogrzebu mają zostać podane w najbliższym czasie.

