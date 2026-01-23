Politechnika Warszawska pogrążona w smutku. „Odszedł wybitny naukowiec i dziekan”

Warszawska uczelnia pogrążyła się w żałobie. Środowisko akademickie Politechniki Warszawskiej straciło jedną ze swoich najważniejszych postaci. W mediach społecznościowych uczelnia przekazała tragiczną wiadomość o śmierci prof. dr. hab. inż. Piotra Przybyłowicza – wybitnego naukowca i dziekana, który przez lata kształtował kolejne pokolenia studentów. Informacja poruszyła nie tylko pracowników i studentów, ale całe akademickie środowisko w Polsce.

Politechnika Warszawska w żałobie. Odszedł prof. Piotr Przybyłowicz

Politechnika Warszawska w oficjalnym komunikacie nie kryła emocji.

− Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. inż. Piotra Przybyłowicza − wybitnego naukowca, cenionego dydaktyka i Dziekana Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW − napisała uczelnia w mediach społecznościowych. Te słowa najlepiej oddają skalę straty, z jaką musi zmierzyć się dziś cała społeczność PW.

Wspomnienie wybitnego naukowca i dydaktyka PW

Profesor Piotr Przybyłowicz był uznanym specjalistą w dziedzinie mechaniki i dynamiki maszyn. Przez lata pracy naukowej i dydaktycznej dał się poznać jako nauczyciel z pasją, który potrafił inspirować i motywować. Wychował wielu studentów oraz młodych naukowców, dla których stał się autorytetem i wzorem do naśladowania. Aktywnie uczestniczył w życiu akademickim, współtworząc jego rozwój i kierunki zmian.

Jak podkreślono w komunikacie, profesor zostanie zapamiętany nie tylko jako znakomity uczony i dydaktyk.

Zapamiętamy Go nie tylko jako znakomitego uczonego i nauczyciela, ale także jako człowieka życzliwego, otwartego i pełnego pasji, który budował atmosferę współpracy i wzajemnego szacunku − czytamy w poruszającym wpisie Politechniki Warszawskiej.

Uroczystości pogrzebowe profesora

Uroczystości pogrzebowe prof. dr. hab. inż. Piotra Przybyłowicza odbędą się 30 stycznia 2026 roku o godzinie 10 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych. Po ceremonii nastąpi złożenie urny z prochami na cmentarzu miejscowym. Rodzina zmarłego poprosiła o nieskładanie kondolencji.

