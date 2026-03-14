Zmiana pogody w Polsce! Wiemy, gdzie uderzą pierwsze burze i spadnie śnieg

Zmiany frontów atmosferycznych nad Europą i Polską

Finałowa gala 10. ogólnopolskiego konkursu "Kreacje-Prowokacje"

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą zaczynają pojawiać się układy niżowe z frontami atmosferycznymi. Najsilniejszy z nich znajduje się nad Islandią, a słabsze ośrodki pojawią się m.in. nad Bałtykiem, Sardynią i Turcją.

Polska znajdzie się pod wpływem płytkiego niżu z pofalowanym frontem atmosferycznym, który przesunie się z zachodniej części kraju w kierunku Bałtyku. Na zachodzie napływać będzie chłodniejsze i wilgotne powietrze, natomiast na wschodzie utrzyma się cieplejsza i bardziej sucha masa powietrza.

Niedziela: słońce na wschodzie, deszcz w innych regionach

W niedzielę na wschodzie i południowym wschodzie kraju będzie pogodnie i bez opadów. W pozostałych regionach pojawi się więcej chmur oraz przelotny deszcz. W pasie od Mazur po Śląsk możliwe są także lokalne burze.

Temperatura wyniesie od około 6–9°C na zachodzie do nawet 17–18°C miejscami na wschodzie i południowym wschodzie. Najchłodniej będzie nad morzem, gdzie termometry pokażą około 5°C.

Noc i poniedziałek: chłodniej, miejscami opady

W nocy z niedzieli na poniedziałek na wschodzie kraju nadal będzie pogodnie. W innych regionach utrzyma się duże zachmurzenie i miejscami pojawi się przelotny deszcz. W górach możliwe będą opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

W poniedziałek na wschodzie kraju nadal sporo słońca, natomiast w pozostałych regionach pojawi się większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Lokalnie na południowym wschodzie mogą wystąpić burze. Temperatura w większości kraju wyniesie od 9 do 11°C, cieplej będzie na wschodzie – do około 16°C. Chłodniej pozostanie nad morzem oraz w rejonach podgórskich.