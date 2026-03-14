Zmiana pogody w Polsce! Wiemy, gdzie uderzą pierwsze burze i spadnie śnieg

PAP
D.P
2026-03-14 17:03

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nad Europą zaczną zaznaczać się niże z frontami atmosferycznymi. Największy i najbardziej aktywny swój ośrodek będzie miał nad Islandią, inne, nieco mniej aktywne, nad Bałtykiem, Sardynią i Turcją. Nadal jednak w centralnej części Europy będzie występował obszar podwyższonego ciśnienia, który łączy wyże znad Atlantyku i Rosji.

Autor: Pixabay.com

Zmiany frontów atmosferycznych nad Europą i Polską

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał najnowsze dane o warunkach panujących nad naszym kontynentem, gdzie tworzą się układy niżowe. Najpotężniejszy front ulokował się w rejonie Islandii, natomiast te nieco łagodniejsze operują nad Morzem Bałtyckim, Sardynią oraz Turcją. Równocześnie centralne terytoria Europy znajdują się w strefie podwyższonego ciśnienia, która spina wyże atlantyckie z rosyjskimi.

Nasz kraj odczuje skutki płytkiego niżu, który przemieści się od zachodnich granic prosto nad Bałtyk. Mieszkańcy zachodnich województw przyjmą uderzenie chłodniejszego i wilgotnego powietrza. Z kolei wschodnie krańce Polski pozostaną w strefie wyższych temperatur i zauważalnie bardziej suchej aury.

Niże nad Europą. Pogoda zacznie się zmieniać

Niedziela: słońce na wschodzie, deszcz w innych regionach

W niedzielę na wschodzie i południowym wschodzie kraju będzie pogodnie i bez opadów. W pozostałych regionach pojawi się więcej chmur oraz przelotny deszcz. W pasie od Mazur po Śląsk możliwe są także lokalne burze.

Temperatura wyniesie od około 6–9°C na zachodzie do nawet 17–18°C miejscami na wschodzie i południowym wschodzie. Najchłodniej będzie nad morzem, gdzie termometry pokażą około 5°C.

Noc i poniedziałek: chłodniej, miejscami opady

W nocy z niedzieli na poniedziałek na wschodzie kraju nadal będzie pogodnie. W innych regionach utrzyma się duże zachmurzenie i miejscami pojawi się przelotny deszcz. W górach możliwe będą opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

W poniedziałek na wschodzie kraju nadal sporo słońca, natomiast w pozostałych regionach pojawi się większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Lokalnie na południowym wschodzie mogą wystąpić burze. Temperatura w większości kraju wyniesie od 9 do 11°C, cieplej będzie na wschodzie – do około 16°C. Chłodniej pozostanie nad morzem oraz w rejonach podgórskich. 

