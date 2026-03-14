Pijany kierowca stracił luksusowego Mustanga! Teraz auto będzie służyć policji na Mazowszu

Piotr Lis
PAP
2026-03-14 16:31

Mazowiecka policja wzbogaciła się o niezwykły pojazd! Już wkrótce na drogach regionu pojawi się Ford Mustang w policyjnych barwach, który rozpocznie służbę w jednej z komend. Ta historia mrozi krew w żyłach, bo luksusowe, sportowe auto trafiło w ręce mundurowych nie przez zakup, a w wyniku konfiskaty! Samochód został odebrany pijanemu kierowcy na mocy wyroku sądu. To pierwszy taki przypadek w mazowieckim garnizonie!

Autor: Ford/ Materiały prasowe Ford Mustang (ilustracyjne)

Podinsp. Kucharska w rozmowie z PAP podkreśliła, że to pierwszy Ford Mustang, który został skonfiskowany kierowcy w związku z popełnionym przestępstwem i na mocy wyroku sądu został przekazany policji.

W naszym garnizonie było już kilka samochodów innych marek z podobną historią. Policja wnioskuje o przekazanie jej auta, w którego sprawie orzeczony został przepadek, kierując się przede wszystkim stanem technicznym pojazdu i aktualnymi potrzebami − powiedziała rzeczniczka.

Jak Ford Mustang trafił do policji? Pijany kierowca stracił auto!

Rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu zapowiedziała, że w nadchodzącym tygodniu przemalowany Mustang oficjalnie zadebiutuje w policyjnych barwach. Podczas prezentacji policja poinformuje, w której komendzie pojazd będzie służył i do jakich zadań zostanie przydzielony. Można przypuszczać, że tak efektowny samochód będzie wykorzystywany nie tylko do patrolowania dróg, ale również w działaniach prewencyjnych czy promocyjnych, przyciągając uwagę i budząc respekt. 

KWP w Radomiu poinformowała również w sobotę, że w sieci pojawiły się nieprawdziwe informacje, jakoby Mustang odebrany nietrzeźwemu kierowcy i przekazany do użytkowania policjantom miał ulec wypadkowi.

Uspokajamy − to fake news. Auto jest całe i ma się dobrze. Przy okazji przypominamy: jedźcie odpowiedzialnie i nigdy nie wsiadajcie za kierownicę pod wpływem alkoholu. W przeciwnym razie może się okazać, że to właśnie Wasz samochód trafi w ręce policjantów i będzie wykorzystywany do dbania o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu − przekazała komenda w Radomiu na portalu X.

