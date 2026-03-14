Z ciężarówki lało się mleko! Policjanci namierzyli kierowcę po białych śladach

Z ciężarówki lało się mleko. Policjanci zatrzymali kierowcę

Płoccy policjanci zatrzymali kierowcę ciężarówki, z której podczas jazdy wyciekało mleko. Po kontroli szybko okazało się, że pojazd nie powinien w ogóle wyjechać na drogę – opony były w tak złym stanie, że nadawały się jedynie do utylizacji. Mundurowi natychmiast zakazali 34-letniemu kierowcy dalszej jazdy.

Do zdarzenia doszło w czwartek (12 marca). Funkcjonariusze z płockiej drogówki zwrócili uwagę na ciężarówkę, z której w czasie jazdy wyciekało mleko. Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli w Radzanowie i przerwali jego „mleczną” podróż.

- Funkcjonariusze przerwali „mleczną” drogę w Radzanowie, gdzie zatrzymali pojazd do kontroli. Jak się okazało samochód typu mleczarka, w kilku miejscach miał nieszczelny zbiornik na mleko. Pojazd miał również zużyte i uszkodzone opony. Funkcjonariusze zatrzymali dowód ciężarówki oraz zakazali 34-letniemu kierowcy dalszej jazdy - informuje podkom. Monika Jakubowska z płockiej policji.

Policja ostrzega kierowców. Zaniedbany samochód to poważne zagrożenie na drodze

Policjanci przypominają, że dbanie o sprawność techniczną pojazdu to nie tylko formalny obowiązek kierowcy, ale przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i stanowić realne zagrożenie zarówno dla kierującego, jak i innych uczestników ruchu drogowego.