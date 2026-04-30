Samochód roztrzaskał się na ogrodzeniu. Kierowca trafił do szpitala

Maria Hędrzak
2026-04-30 20:41

W czwartek, 30 kwietnia w miejscowości Miszewko Strzałkowskie w powiecie płockim miał miejsce niebezpieczny wypadek. Po uderzeniu w ogrodzenie kierowca osobówki wymagał przewiezienia do szpitala. Funkcjonariusze policji, relacjonując to zdarzenie, przypominają o konieczności zachowania rozwagi podczas jazdy.

Groźny wypadek w Miszewku Strzałkowskim
Wypadek pod Płockiem

Informacja o groźnym zdarzeniu drogowym, które miało miejsce w Miszewku Strzałkowskim, pojawiła się w czwartek około godziny 17:30. Jak podali przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Płocku, ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że prowadzący samochód osobowy marki Renault stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie.

Funkcjonariusze przekazali też, że w wyniku zajścia ucierpiał kierujący osobówką. Wymagał opieki medycznej i został przetransportowany do szpitala.

Policja apeluje do kierowców

Informując o tym wypadku, funkcjonariusze po raz kolejny zwrócili się do kierowców z prośbą o zachowanie zdrowego rozsądku na drogach. Jest to szczególnie istotne w kontekście nadchodzącego długiego weekendu majowego, kiedy to wzmożony ruch i brak ostrożności mogą skutkować tragicznymi zdarzeniami.

"Dostosuj prędkość do warunków drogowych. Nigdy nie wsiadaj za kierownicę pod wpływem alkoholu. Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Twoje bezpieczeństwo zależy od Ciebie!" - czytamy.

POLICJA
MAZOWIECKIE
WYPADEK